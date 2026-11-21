ثلاثة برامج



توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقات



اعتمادات الاستثمار ترتفع إلى 329 مليون دينار



السياسة العدلية



انطلق، صباح اليوم، في مناقشة، في إطارالمخصصة لـوتُقدّرالمخصصة لـ، ضمن، في حدود، بنسبة تطور تقاربمقارنة بسنة، وفق ما ورد فيبـبـوبيّنأنتتوزع على، وهي:من مجموعواستعرضتوزيعحسب، إذ بلغتحوالي، أي ما يقاربمن إجمالي، مسجلة ارتفاعاً قدره، ويُعزى ذلك وفقإلى تعديلوالزيادة فيوبلغت، بزيادة قدرها، نتيجة ارتفاعبـوسجلتتطوراً ملحوظاً، إذ ارتفعت من حواليسنةإلىضمن مشروع، ووُجّهت أغلبها لتغطيةالمتعلقة بـ، فضلاً عنوأوضحأن إعدادلسنةيندرج في إطار تنفيذالواردة بـ. وأشار إلى أنللفترة القادمة تقوم على، وتعزيز، وترسيخ