افتتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أمس الجمعة، معرض الأمان الرقمي لإبداعات الأطفال ومنتوجاتهم، الذي ينظمه المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بقاعة الأخبار بالعاصمة، تحت شعار "معا من أجل بيئة رقمية آمنة"، وذلك في إطار شهر حماية الطفولة لسنة 2026.ويهدف المعرض، وفق بلاغ صادر اليوم السبت، عن الوزارة إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت لدى الأطفال، وتعزيز وعيهم بمخاطر البيئة الرقمية وسبل الوقاية منها، من خلال أنشطة تفاعلية وتطبيقية تجمع الأطفال والأولياء وسفراء الأمان الرقمي.ويتضمن المعرض لوحات كرتونية من تصميم الأطفال، إلى جانب تظاهرة تحسيسية حول الأمان الرقمي، تقوم على مسار تفاعلي يمر عبر خمس محطات تطبيقية، للتوعية بمختلف جوانب الحماية الرقمية، فضلا عن فضاءات للتعريف بالموارد التربوية والتوعوية المنجزة في المجال.كما يشمل حصة تطبيقية مباشرة من الورشة التربوية للأمان الرقمي، بمشاركة الأطفال والأولياء وسفراء الأمان الرقمي، بما يتيح للمشاركين التعرف على الممارسات السليمة للاستخدام الآمن للإنترنت وسبل حماية أنفسهم في الفضاء الرقمي.وينتظم المعرض بمشاركة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية، ويتواصل إلى غاية يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري، وهو مفتوح للعموم، ولا سيما الأطفال وأوليائهم.