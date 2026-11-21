تفتح وزارة الداخلية يوم 29 جانفي 2027 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة لفائدة بعض البلديات بعنوان سنة 2026، لسدّ الشغور في 166 خطة تتوزع على عدد من البلديات في ولايات الجمهورية.وضبط قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2026 صدر الرائد الرسمي عدد 112، امس الجمعة، ويتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة لفائدة بعض البلديات بعنوان سنة 2026، تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 10 ديسمبر 2026 على ان يتم غلق الترشحات عن بعد يوم 30 ديسمبر 2026وتودع ملفات الترشح او ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول الى العنوان التالي: وزارة الداخلية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مكتب الضبط) 24 - 26 شارع الحرية 1002 تونس.وتشمل الخطط المراد سد شغورها بلديات ولايات تونس (6) ومنوبة (3) وبن عروس (3) واريانة (4) ونابل (12) وزغوان (3) وبنزرت (6) والكاف (7) وباجة (5) وجندوبة (9) وسليانة (3) والقصرين (11) وسوسة (10) والمنستير (9) والمهدية (6) والقيروان (13) وسيدي بوزيد (8) وصفاقس (20) وقفصة (9) وتطاوين (5) ومدنين (3) وقابس (4) وتوزر (1) وقبلي (6).