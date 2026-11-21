اعلنت الهيئة التسييرية لنادي حمام الانف انه تم الاتفاق مع المدرب خالد المولهي لتولي الاشراف على الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.وكانت هيئة نادي الضاحية الجنوبية قد اعلنت امس الجمعة عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين النادي والمدرب شمس الدين الذوادي بصفة ودية، وفي كنف الاحترام المتبادل.وجاءت القطيعة عقب هزيمة نادي حمام الانف امام ضيفه نجم المتلوي بثلاثية نظيفة ضمن الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.يذكر ان نادي حمام الانف يحتل حاليا المركز الرابع عشر في البطولة برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين مقابل خمس هزائم.