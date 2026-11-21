بطولة الرابطة الأولى (الجولة 8 – الدفعة الثالثة): إثارة بلا حدود بين "قطبي" العاصمة وتشويق في "دربي" الجنوب الشرقي
تتجه الأنظار غداً الأحد نحو ملعب حمادي العقربي برادس لمتابعة قمة الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي، في "دربي العاصمة" الذي يحمل الكثير من عبق التاريخ.
ولئن يتفوق الترجي الرياضي على النادي الإفريقي في تاريخ مواجهات دربي تونس العاصمة، حيث حقق 58 فوزاً مقابل 34 فوزاً لـلإفريقي و52 تعادلاً من أصل 144 مواجهة، فإن حوارات الأجوار لا تخضع لـأحكام مسبقة.
النادي الإفريقيويخوض النادي الإفريقي، حامل لقب البطولة، لقاء الدربي أمام جماهيره التي سيتجاوز عددها 25 ألف متفرج، بـمعنويات مرتفعة.
ويحتل زملاء ياسين بوعبيد المرتبة الخامسة بـ13 نقطة بعد 7 جولات، ويسعى الإفريقي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل التحول إلى القاهرة لملاقاة الزمالك المصري يوم السبت 28 نوفمبر الجاري في دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.
ويعوّل فريق باب الجديد على صلابة التحول وسلاح الفعالية والنجاعة، مع الاعتماد على توازن محوري في خط الوسط، ويضطلع أسامة الشريمي وسايدو خان ومعتز الزدام بدور جوهري.
وسيعوّل المدرب ماهر الكنزاري على خط دفاعي كلاسيكي بتواجد الرباعي الزعلوني والمحرصي وسيمبارا وبوعبيد، في حين سيكون الثلاثي الهجومي متألفاً على الأرجح من قديدة والخضراوي وكينزومبي.
الترجي الرياضيومن جهة أخرى، يدخل الترجي الرياضي المباراة بعقلية تجاوز هزيمة دربي الموسم المنقضي، معوّلاً على النسق التصاعدي باحتلاله المركز الثاني بـ16 نقطة وعلى مرمى نقطة واحدة من المتصدر اتحاد بن قردان.
وسيكون غياب الدولي محمد الحاج محمود أبرز العناصر التي سيسعى المدرب الإسباني بابلو فرانكو إلى تجاوز آثارها السلبية.
وفي الخط الأمامي لـلأحمر والأصفر، لا تزال مشاركة المهاجم حازم المستوري محل أخذ ورد وفق تطور حالته الصحية في الساعات القادمة.
طاقم تحكيم ألمانيوكانت الإدارة الوطنية للتحكيم قد قررت تعيين طاقم تحكيم ألماني بقيادة حكم الساحة فيليكس زفاير لإدارة مباراة "دربي" العاصمة، وسيساعده مواطناه روبرت كيمبتر ونيكولاي كيماير، بينما سيشرف باستيان دانكيرت على تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).
دربي الجنوب الشرقيومن جانب آخر، سيعيش أحباء كرة القدم في الجنوب الشرقي على وقع "دربي" الجهة بين الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردان.
ويتحول اتحاد بن قردان، متصدر سباق البطولة بـ17 نقطة، إلى جرجيس في محاولة منه لـمواصلة سلسلة نتائجه الوردية، معوّلاً على الشريف كامارا وغيسلان رمضان ودانيال أبوه والجزائري بخوش.
ومن جانب آخر، تلوح وضعية الترجي الجرجيسي أكثر تعقيداً في ظل احتلاله المرتبة 13 بـ6 نقاط، ولهذا لن يكون أمام أصحاب الأرض والجمهور من خيار سوى تحقيق الفوز تحت قيادة المدرب محمد علي معالج.
ولئن يتفوق الترجي الرياضي على النادي الإفريقي في تاريخ مواجهات دربي تونس العاصمة، حيث حقق 58 فوزاً مقابل 34 فوزاً لـلإفريقي و52 تعادلاً من أصل 144 مواجهة، فإن حوارات الأجوار لا تخضع لـأحكام مسبقة.
النادي الإفريقيويخوض النادي الإفريقي، حامل لقب البطولة، لقاء الدربي أمام جماهيره التي سيتجاوز عددها 25 ألف متفرج، بـمعنويات مرتفعة.
ويحتل زملاء ياسين بوعبيد المرتبة الخامسة بـ13 نقطة بعد 7 جولات، ويسعى الإفريقي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل التحول إلى القاهرة لملاقاة الزمالك المصري يوم السبت 28 نوفمبر الجاري في دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.
ويعوّل فريق باب الجديد على صلابة التحول وسلاح الفعالية والنجاعة، مع الاعتماد على توازن محوري في خط الوسط، ويضطلع أسامة الشريمي وسايدو خان ومعتز الزدام بدور جوهري.
وسيعوّل المدرب ماهر الكنزاري على خط دفاعي كلاسيكي بتواجد الرباعي الزعلوني والمحرصي وسيمبارا وبوعبيد، في حين سيكون الثلاثي الهجومي متألفاً على الأرجح من قديدة والخضراوي وكينزومبي.
الترجي الرياضيومن جهة أخرى، يدخل الترجي الرياضي المباراة بعقلية تجاوز هزيمة دربي الموسم المنقضي، معوّلاً على النسق التصاعدي باحتلاله المركز الثاني بـ16 نقطة وعلى مرمى نقطة واحدة من المتصدر اتحاد بن قردان.
وسيكون غياب الدولي محمد الحاج محمود أبرز العناصر التي سيسعى المدرب الإسباني بابلو فرانكو إلى تجاوز آثارها السلبية.
وفي الخط الأمامي لـلأحمر والأصفر، لا تزال مشاركة المهاجم حازم المستوري محل أخذ ورد وفق تطور حالته الصحية في الساعات القادمة.
طاقم تحكيم ألمانيوكانت الإدارة الوطنية للتحكيم قد قررت تعيين طاقم تحكيم ألماني بقيادة حكم الساحة فيليكس زفاير لإدارة مباراة "دربي" العاصمة، وسيساعده مواطناه روبرت كيمبتر ونيكولاي كيماير، بينما سيشرف باستيان دانكيرت على تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).
دربي الجنوب الشرقيومن جانب آخر، سيعيش أحباء كرة القدم في الجنوب الشرقي على وقع "دربي" الجهة بين الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردان.
ويتحول اتحاد بن قردان، متصدر سباق البطولة بـ17 نقطة، إلى جرجيس في محاولة منه لـمواصلة سلسلة نتائجه الوردية، معوّلاً على الشريف كامارا وغيسلان رمضان ودانيال أبوه والجزائري بخوش.
ومن جانب آخر، تلوح وضعية الترجي الجرجيسي أكثر تعقيداً في ظل احتلاله المرتبة 13 بـ6 نقاط، ولهذا لن يكون أمام أصحاب الأرض والجمهور من خيار سوى تحقيق الفوز تحت قيادة المدرب محمد علي معالج.
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