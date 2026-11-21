رقم الأسبوع: 560 مليون دولار.. الكلفة السنوية للتلوث البلاستيكي في تونس
تبلغ كلفة التلوث البلاستيكي في تونس ما بين 170 و560 مليون دولار سنوياً، وقد ترتفع الكلفة التراكمية لعدم التحرك إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول عام 2040، وذلك وفق تقرير "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حول الأعباء الاقتصادية والبيئية لـلتلوث البلاستيكي في مصر والمغرب وتونس.
وعلى المستوى الإقليمي لـلبلدان الثلاثة، تصل الكلفة السنوية إلى 5,5 مليار دولار، وقد ترتفع إلى 98 مليار دولار بحلول 2040، في وقت يتسرب فيه نحو 229 ألف طن من البلاستيك سنوياً إلى البحر المتوسط، ويُقدّر إجمالي نفايات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 155 مليون طن سنوياً ليرتفع إلى 294 مليون طن بحلول 2050.
وتتحمل الموازنات العامة والمجتمعات الساحلية والأفراد جانباً كبيراً من هذه الأعباء المتفاقمة التي تطال البيئة والصحة العامة على حد سواء.
مخاطر صحية متزايدةواستناداً إلى المعطيات المرفقة بـالتقرير، يواجه السكان القريبون من مواقع النفايات غير المدارة مخاطر صحية متزايدة، من بينها ارتفاع خطر الإصابة بأمراض الإسهال بنحو 3 مرات والتهابات الجهاز التنفسي الحادة بنحو 2,8 مرة وحمى الضنك بنحو 2,7 مرة والأمراض الجلدية بنحو 2,1 مرة، في حين يأتي نحو 65 بالمائة من التلوث البلاستيكي من اليابسة إلى البحر عبر الأنهار ومياه الجريان السطحي.
حظر المنتجات أحادية الاستخدامفي المقابل، يشير التقرير إلى إمكانية تفادي جزء كبير من هذه الخسائر عبر إجراءات عملية، من بينها فرض حظر على منتجات بلاستيكية محددة تُستخدم مرة واحدة، وهو ما يمكن أن يخفض التسرب إلى البحر المتوسط بنسبة 23 بالمائة.
ومع استئناف مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك في مارس 2027، تبرز أمام تونس فرصة للدفع نحو معاهدة قوية وملزمة قانونياً تحدّ من إنتاج البلاستيك وتضع حداً تدريجياً لـلمنتجات أحادية الاستخدام وتشجع على إعادة الاستخدام وتضمن تمويلاً عادلاً.
"كوب 31" والتحالف العالمي لصفر نفاياتيُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 31" المنعقد بـمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، ربط أزمة التلوث البلاستيكي بـتغير المناخ، ودعم مبادرات الحد من الهدر وإعادة التدوير والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
وتم على هامش مؤتمر المناخ "كوب 31" إطلاق "التحالف العالمي لصفر نفايات"، لتحويل جهود مبادرة صفر نفايات إلى شراكات دولية دائمة ومشاريع تعاون بيئي.
وعلى المستوى الإقليمي لـلبلدان الثلاثة، تصل الكلفة السنوية إلى 5,5 مليار دولار، وقد ترتفع إلى 98 مليار دولار بحلول 2040، في وقت يتسرب فيه نحو 229 ألف طن من البلاستيك سنوياً إلى البحر المتوسط، ويُقدّر إجمالي نفايات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 155 مليون طن سنوياً ليرتفع إلى 294 مليون طن بحلول 2050.
وتتحمل الموازنات العامة والمجتمعات الساحلية والأفراد جانباً كبيراً من هذه الأعباء المتفاقمة التي تطال البيئة والصحة العامة على حد سواء.
مخاطر صحية متزايدةواستناداً إلى المعطيات المرفقة بـالتقرير، يواجه السكان القريبون من مواقع النفايات غير المدارة مخاطر صحية متزايدة، من بينها ارتفاع خطر الإصابة بأمراض الإسهال بنحو 3 مرات والتهابات الجهاز التنفسي الحادة بنحو 2,8 مرة وحمى الضنك بنحو 2,7 مرة والأمراض الجلدية بنحو 2,1 مرة، في حين يأتي نحو 65 بالمائة من التلوث البلاستيكي من اليابسة إلى البحر عبر الأنهار ومياه الجريان السطحي.
حظر المنتجات أحادية الاستخدامفي المقابل، يشير التقرير إلى إمكانية تفادي جزء كبير من هذه الخسائر عبر إجراءات عملية، من بينها فرض حظر على منتجات بلاستيكية محددة تُستخدم مرة واحدة، وهو ما يمكن أن يخفض التسرب إلى البحر المتوسط بنسبة 23 بالمائة.
ومع استئناف مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك في مارس 2027، تبرز أمام تونس فرصة للدفع نحو معاهدة قوية وملزمة قانونياً تحدّ من إنتاج البلاستيك وتضع حداً تدريجياً لـلمنتجات أحادية الاستخدام وتشجع على إعادة الاستخدام وتضمن تمويلاً عادلاً.
"كوب 31" والتحالف العالمي لصفر نفاياتيُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 31" المنعقد بـمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، ربط أزمة التلوث البلاستيكي بـتغير المناخ، ودعم مبادرات الحد من الهدر وإعادة التدوير والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
وتم على هامش مؤتمر المناخ "كوب 31" إطلاق "التحالف العالمي لصفر نفايات"، لتحويل جهود مبادرة صفر نفايات إلى شراكات دولية دائمة ومشاريع تعاون بيئي.
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