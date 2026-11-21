أجرى فريق من الخبراء اليابانيين دراسة جدوى ميدانية بهدف اعتماد "طريقة فوكوكا" لمعالجة النفايات في منطقة سجنان (ولاية بنزرت)، في إطار مشروع ينفذه مكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بدعم مالي من اليابان.وكانت آفاق تطبيق هذه التكنولوجيا محور لقاء عُقد، يوم 19 نوفمبر 2026، في تونس بين سفير اليابان بتونس، سايتو جون، والأستاذ المميز بجامعة فوكوكا، ماتسوفوجي ياسوشي، أحد مخترعي هذه الطريقة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.ووفقًا لمنشور صادر عن سفارة اليابان بتونس على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع "سكان وبلدية سجنان.. معاً من أجل مياه نظيفة وصفر نفايات".وتركزت المناقشات بشكل خاص على طرق تطبيق تقنية المصب شبه الهوائي هذه، والتي تتمثل في تعزيز دوران الهواء داخل النفايات بهدف تسريع عملية تحللها والحد من الأضرار البيئية.وقد يسهم تطبيق هذه الطريقة في تونس في تحسين إدارة النفايات والحفاظ على البيئة والحد من المخاطر الصحية، فضلاً عن انبعاثات غازات الدفيئة.وتستند هذه المبادرة إلى تجربة أولى أُجريت في البلاد، إذ أشادت سفارة اليابان بالفعل بانتهاء أعمال إنشاء وحدة تجريبية تستخدم نفس التكنولوجيا في مصب نفايات باجة.وتعتمد طريقة فوكوكا (الطمر شبه الهوائي) على تحسين دوران الهواء والمياه داخل النفايات، مما يسرّع عملية استقرارها، ويساهم في الحدّ من انبعاثات غاز الميثان، وكذلك من كميات العصارة الناتجة عن النفايات.وقد تم تنفيذ هذا المشروع بشكل مشترك بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة "EX Research Institute" اليابانية، في إطار الآلية المشتركة لتبادل أرصدة الكربون (MCC)، .وقد سمح هذا المشروع التجريبي، الذي أُطلق في إطار التزامات التعاون المنبثقة عن الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا "تيكاد 8" سنة 2022، بتعزيز الكفاءات التونسية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات وخفض الانبعاثات.ويؤكد اليابان من خلال هذه المبادرات، التزامه المتجدد بدعم تونس في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وحماية البيئة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والخبراء اليابانيين.ومشروع "سكان وبلدية سجنان ..معاً من أجل مياه نظيفة وصفر نفايات" هو مبادرة بيئية وحضرية في معتمدية سجنان بولاية بنزرت، يديرها مكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالشراكة مع بلدية سجنان وبدعم من حكومة اليابان (والوكالة اليابانية للتعاون الدولي)، وقد أُطلق رسمياً في 15 أفريل 2026 بتمويل يُقدّر بمليوني دينار.