التمديد في فترات البيع بالتخفيض



ترشيد التوريد والمخزونات التعديلية



الاستعدادات لصائفة 2027



لا نية للتخلي عن منظومة الدعم والعمل على ضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها



مضاعفة جهود الرقابة



تقدم تهيئة المنطقة التجارية ببن قردان والعمل على إعداد خطة وطنية لإحداث أسواق الإنتاج



المناطق التجارية الحدودية



خطة وطنية لأسواق الإنتاج



وزارة التجارة تتجه إلى إعادة هيكلة المؤسسات تحت إشرافها واستكمال رقمنة الخدمات خلال سنة 2027



تكوين المنتدبين الجدد



قالإن، مرجعاً ذلك إلى جملة منالتي اتخذتهاخلال، بالتنسيق مع مختلف، للحد من انعكاساتعلىواعتبر، خلاللـ، المخصصة لـضمن مشروع، المنعقدة مساء، أنستواصل خلالتنفيذ، إلى جانب توسيعمنبمختلفوأشار إلى التوجه نحو، وخاصة خلال، مع مواصلة العمل على المحافظة علىفي أسعار بعض، فضلاً عنبالنسبة إلى عدد منوفي ما يتعلق بـ، أفادأنتعمل، بالتنسيق مع، على ضمانبـ، من خلال التعويل علىوالترفيع في، واللجوء إلىعند تسجيلوأضاف أنرخّصت لـفيبهدف تحسين، كما تعمل على استعادةلتوزيعالتابعة لـوبخصوص، أشارإلىمعلاتخاذلتفادي أيبهذهخلالقالإنه، مشيراً إلى أنتعمل على تطويروضمان وصولها إلىوقال، في رده على تدخلات أعضاء، فيالمنعقدة ليل، إنبصدد إنجازتتعلق بـوتحديد، بما يتيح الحد منالمسجلة.وفي السياق ذاته، أعلن أنتعتزمعلىخلال سنة، والتوجه نحو اعتمادللتصدي لـوأشار إلى أنتعمل على دعمبـ، مع التوجه إلى طلب إقرارلفائدةكما أكد أهمية متابعةومراقبة، موضحاً أنتعمل على تنظيم هذامن خلاللدىأفادأندخل، وذلك بعد استكمالالمشرفة عليه.وقال، خلال رده على تدخلات أعضاء، إنانتقل إلىتتعلق بـ، تمهيداً لتوفيرلانتصابوفي ما يتعلق بـ، أشار إلى أن إنجاز هذهيتطلب مزيداً منكما تطرق إلى، في إطار توجهنحو تطويروبخصوص المطالب المتكررة بإحداثفي مختلف، أفادأنتعمل على إعدادفي هذا المجال، محذراً من أنفي إحداثقد يؤدي إلىتندرجالخاضعة لإشرافواستكمالضمن أبرز، إلى جانب تطويروجاء ذلك في مداخلة، خلال رده على استفسارات أعضاء، فيالمنعقدة مساء، مؤكداً أنستعمل على تحسينفيالخاضعة لإشرافها.وفي ما يتعلق بـ، بيّنأنتولي أهمية لـوتنمية، مشيراً إلى أنمنبصدد استكمال، على أن تنتهي هذهفي بدايةوتندرج هذهضمن محور، الذي حددتهضمنللسنة القادمة، إلى جانب ضمان