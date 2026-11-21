تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ برامج خصوصية لدعم صادرات زيت الزيتون وزيت الزيتون البيولوجي والتمور والصناعات التقليدية، إلى جانب العمل على إعادة تفعيل صندوق النهوض بالصادرات وإحداث منصة لدعم التصدير، وذلك في إطار التوجه نحو تحسين الميزان التجاري وتعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.وأفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الجمعة، أن الوزارة أعدت خطة ترويجية لزيت الزيتون التونسي تستهدف عددا من الأسواق الخارجية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الأسواق الآسيوية.وأضاف أن الوزارة تعمل على إحداث منصة بالتنسيق مع الهياكل العمومية والخاصة لدعم الصادرات، فضلا عن استكمال برنامج رقمنة منظومة التصدير، بهدف تطوير آليات الإحاطة بالمصدرين وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.وأشار إلى أن زيت الزيتون والتمور والصناعات التقليدية تمثل منتجات أساسية للتعريف بالعلامة التجارية التونسية في الخارج، مؤكدا توجه الوزارة إلى اعتماد هذه المنتجات ضمن برامج الترويج التجاري واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.وفي ما يتعلق بالواردات، بيّن الوزير أن الوزارة تعتمد مقاربة تقوم على ترشيد التوريد في حدود الحاجيات، وتوجيهه أساسا إلى تغطية النقص المسجل في الإنتاج الوطني وتلبية حاجيات السوق، معتبرا أن حماية الصناعة المحلية والنسيج الإنتاجي الوطني تمثلان من أولويات برنامج عمل الوزارة لسنة 2027.وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تفعيل وسائل الدفاع التجاري وإحكام التصرف في الواردات، بهدف حماية المؤسسات التونسية من الممارسات التجارية غير المتكافئة والمحافظة على قدراتها الإنتاجية.وتندرج هذه التوجهات، وفق الوزير، ضمن المحاور الرئيسية لبرنامج الوزارة للسنة القادمة، الذي يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات وتحسين مساهمة القطاع التجاري في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى، وخاصة الحد من عجز الميزان التجاري.الاسعد المحمودي