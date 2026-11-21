ارتفاع الأسعار واضطراب التزويد



سلامة المنتوجات وتدعيم الرقابة



تنمية الصادرات



تعزيز المنافسة



تصدّرت مسائلاهتمامات أعضاء، خلال مناقشةضمن مشروع، كما دعوا إلىوتعزيزوالتصدي لـوتناول النقاشلأسعار عدد من، ولا سيما، وما لذلك من انعكاسات على، مع الدعوة إلى اتخاذللحد منوضمانكما أشار عدد من المتدخلين إلىالمسجل في بعض، على غرار، مطالبين بتحسينبينوفق، ومراعاةودعا أعضاءإلى تكثيفوالتصدي لـ، مؤكدين ضرورة أن تكونمتواصلة و، وألا تقتصر علىوشدّد متدخلون على أهميةوالحد من، باعتبار ما ينجر عن ذلك منواتساعبين، داعين إلى إيجادتضمنوفي السياق ذاته، أثار المتدخلون مسألة، وضرورة إحكاموتوزيعها، بما يمنع توظيفلـكما طرحوا مسألةرغم توفر، وخاصة بـ، داعين إلىالمتعلقة بـوأثار أحد النواب الإشكاليات المرتبطة بـ، وضرورة تنظيموشملت النقاشات أيضاً، وخاصة، إذ نبّه متدخلون إلى مخاطر استعمالفي، داعين إلى تشديدعلى ظروف. كما أثاروا مسألة تداولوعلى المستوى، دعا عدد من النواب إلى تدعيمبـ، وتحسينكما تعرّض عدد من النواب إلى مسألة، مع التأكيد على ضرورة ضمان توجيهإلىومراقبة، وخاصةودعا متدخلون إلى توظيففي تطويروالتبليغ عن، من خلال إرساءوتناول النقاش وضعية، مع الدعوة إلى تطوير، والإسراع في إنجازفي عدد من، من بينهاوتعرّض أحد النواب إلى مسألة، التي تبلغوفي ما يتعلق بـ، طالب أعضاءبتوفيرمن، وخاصة بـوعلى مستوى، دعا متدخلون إلى وضعتراعيلكل، مع تعزيز حضورفيودعا عدد من النواب إلى إحداثوتنظيموتطرق النواب كذلك إلى، مؤكدين أهمية استكمالالمنظمة لها.ودعا عدد من المتدخلين إلى مزيد دعم، مع العمل على تطويرلـوأشار أحد النواب إلى وضعية، وضرورة توفيراللازمة لنشاطها.وفي ما يتصل بـ، دعا متدخلون إلى تعزيز دوروتطوير، على خلفيةتتعلق بهيمنة بعضعلى أنشطة، مؤكدين أهمية ضمانبين مختلف