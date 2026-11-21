تمكن أعوان الحماية المدنية بمنوبة يوم الجمعة من انتشال جثة طفل إثر غرقه في قنال مجردة على مستوى حي بن غنية بالبطان ، وفق ما افاد به مصدر أمنى صحفية /وات/ بالجهةوتفيد معطيات الحادثة ان وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية تلقت نداء حول غرق طفل يبلغ من العمر 15 عاما في القنال، حيث تم الحلول على عين ،وانتشال جثته من المياه بعد تولي أعوان الحماية المدنية الغطس بحثا عنهوتم نقل الجثمان، إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، بعد القيام بالإجراءات القانونية من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ،والجهات الامنية المختصةوفتحت وحدات منطقة الحرس الوطني بطبربة تحقيقا في الحادثة، وسط رواية أولية تفيد ان الضحية كان صحبة قريبه يقومان بجمع البلاستيك ، وباقترابه من حاشية القنال اثناء مرورهما بها، انزلقت قدماه ليقع في وسط مياهها ويعجز عن مقاومة تيارها ،حبث استنجد قريبه بالمواطنين الذين تولوا بدورهم إعلام وحدات الحرس والحماية المدنية