أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة التي جمعته بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ تناولت الأزمة الأوكرانية والبرنامج النووي الإيراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تعليقا على القمة التي عقدت في مدينة شينجين الصينية يوم 19 نوفمبر، إن القادة الثلاثة خصصوا وقتا طويلا لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات بين موسكو وكييف.وفي المقابل، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأزمة الأوكرانية طُرحت خلال الاجتماع الثلاثي، لكنها لم تكن الموضوع الرئيسي للمحادثات.وأكد ترامب أن القادة ناقشوا أيضا التحديات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، قائلا: «ناقشنا أيضا مسألة التصدي للتهديدات في شبه الجزيرة الكورية»، دون أن يحدد طبيعة تلك التهديدات.وفي ما يتعلق بإيران، كشف الرئيس الأمريكي أن المحادثات تناولت بالتفصيل ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.وقال ترامب: «لن نسمح لهذا السلاح النووي بتدمير العالم، لأنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في هذا الصراع. وناقشنا ضرورة التعاون لمنع انتشار هذا التهديد النووي في جميع أنحاء كوكبنا، وبصورة خاصة بحثنا بالتفصيل مسألة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية».وفي سياق متصل، أشاد ترامب بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي، ووصفها بأنها «رائعة»، معتبرا أنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة وتعزز أمنها.وأضاف: «أعتقد أن لدي علاقات رائعة مع بوتين. وهذا أمر جيد جدا. ولدي أيضا علاقات رائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وهذا أمر جيد، وإن بلادنا بفضل ذلك في أمان».وأكد ترامب مجددا أن علاقته ببوتين جيدة للغاية، لكنه أجاب، ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي صديقا للولايات المتحدة: «لا أستطيع التحدث باسم أمريكا».وكان بوتين قد وصف المحادثات الثلاثية بأنها صريحة ومفيدة، مؤكدا أنها أتاحت للقادة فهم مواقف بعضهم بصورة أفضل. كما أعرب عن استعداد موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية، دون تحديد مواعيد جديدة.وأصدر قادة الدول الثلاث، عقب اجتماعهم، «إعلان السلام»، الذي أكدوا فيه أنه لا يمكن تحقيق النصر في حرب نووية، واتفقوا على إجراء حوار لخفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.وشمل الإعلان أيضا إصلاح الأمم المتحدة وضمان استقرار إمدادات الطاقة، لكنه لم يتضمن اتفاقات محددة بشأن الأزمات الأوكرانية والإيرانية والكورية.