أعلنت هيئة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية، التي تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس المهرجان، عن قائمة الأفلام المختارة للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.وتحضر تونس في هذه المسابقة بثلاثة أفلام، هيلكمال العريضي، ولعزيز الشناوي، ولفاتن الجزيري.أما بقية الأفلام المختارة فهي:– سارة إسحاق – اليمن.– عبد الله الخطيب – فلسطين.– رافيكي فاريالا – جمهورية الكونغو الديمقراطية.– ليلى مراكشي – المغرب.– كريستين بوآتينغ وهاجرة موسى شامباس – غانا.– محمد صالح هارون – تشاد.– مالك بن إسماعيل – الجزائر.– محمد حماد – مصر.– أوغست برنار كويمو يانغو – الكاميرون.– زيد أبو حمدان – الأردن.وتنعقد الدورةمنبمدينة الثقافة.