أيام قرطاج السينمائية: أكثر من 10 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
أعلنت هيئة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية، التي تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس المهرجان، عن قائمة الأفلام المختارة للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.
وتحضر تونس في هذه المسابقة بثلاثة أفلام، هي «هلع» لكمال العريضي، و«وراء الشمس» لعزيز الشناوي، و«ربيع» لفاتن الجزيري.
أما بقية الأفلام المختارة فهي:
- «المحطة» – سارة إسحاق – اليمن.
- «وقائع زمن الحصار» – عبد الله الخطيب – فلسطين.
- «كونغو بوي» – رافيكي فاريالا – جمهورية الكونغو الديمقراطية.
- «توت الأرض» – ليلى مراكشي – المغرب.
- «Zjili: A Story of Sisterhood and the Burdens of Excess (TO)» – كريستين بوآتينغ وهاجرة موسى شامباس – غانا.
- «سومسوم، ليلة النجوم» – محمد صالح هارون – تشاد.
- «العربي» – مالك بن إسماعيل – الجزائر.
- «خروج آمن» – محمد حماد – مصر.
- «بيت الريح» – أوغست برنار كويمو يانغو – الكاميرون.
- «بومة» – زيد أبو حمدان – الأردن.
وتنعقد الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 بمدينة الثقافة.
وتحضر تونس في هذه المسابقة بثلاثة أفلام، هي «هلع» لكمال العريضي، و«وراء الشمس» لعزيز الشناوي، و«ربيع» لفاتن الجزيري.
أما بقية الأفلام المختارة فهي:
- «المحطة» – سارة إسحاق – اليمن.
- «وقائع زمن الحصار» – عبد الله الخطيب – فلسطين.
- «كونغو بوي» – رافيكي فاريالا – جمهورية الكونغو الديمقراطية.
- «توت الأرض» – ليلى مراكشي – المغرب.
- «Zjili: A Story of Sisterhood and the Burdens of Excess (TO)» – كريستين بوآتينغ وهاجرة موسى شامباس – غانا.
- «سومسوم، ليلة النجوم» – محمد صالح هارون – تشاد.
- «العربي» – مالك بن إسماعيل – الجزائر.
- «خروج آمن» – محمد حماد – مصر.
- «بيت الريح» – أوغست برنار كويمو يانغو – الكاميرون.
- «بومة» – زيد أبو حمدان – الأردن.
وتنعقد الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 بمدينة الثقافة.
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