أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الجمعة، عن دخول طلبة كلية الطب بتونس في إضراب يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، وذلك على خلفية ما أسمته "تجاهل" مطالب الطلبة المتعلقة برزنامة الامتحانات وظروف التدريس والتربصات الاستشفائية وغيرها من المسائل، معبرة عن استنكارها لغياب "التفاعل الجدي" مع هذه المطالب.ولفتت، في بيان لها، الى أن المطالب الطلابية تهم أيضا تردي البنية التحتية بالكلية، داعية الى تنفيذ وقفة احتجاجية في بهو الكلية في اليوم نفسه بداية من الساعة العاشرة صباحا.وأكدت على التمسك بمراجعة رزنامة الامتحانات واعتماد يوم 4 جانفي موعدًا لانطلاقها، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف التدريس والتربصات وتوفير بنية تحتية ملائمة للتكوين الطبي، والالتزام بعقد لجنة التظلم في علاقة بالمصادقة على التربصات التي بقيت معطلة منذ إمضاء اتفاق 15 ماي 2025 مع العمداء.وأكدت المنظمة على أن هذه التحركات تأتي دفاعا عن حق الطلبة في تكوين طبي ذي جودة، مجددة دعوتها إلى إدارة الكلية لفتح حوار جدي ومسؤول والاستجابة للمطالب المطروحة، تفاديًا لمزيد من التصعيد.