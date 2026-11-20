شاركت تونس ممثلة في مدير البيئة الصناعية بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للاطار الدولي للمواد الكيميائية، يوسف زيدي، بمعية بعثة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في أشغال المؤتمر الدولي الأول للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في جنيف خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026 تحت شعار "من أجل كوكب خالٍ من الضرر الناجم عن المواد الكيميائية والنفايات".وناقش المؤتمر سبل وآليات تفعيل الالتزامات الدولية المنبثقة عن المؤتمر الدولي الخامس لإدارة المواد الكيميائية (ICCM5) لسنة 2023 والمتعلقة بالإدارة السليمة والآمنة والمستدامة للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياتها بما يسهم في الحد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، وفق ما ورد مساء يوم الجمعة على الصفحة الرسمية للبعثة الدائمة لتونس بجنيف.وشارك الوفد التونسي في المناقشات الفنية والتفاوضية للمؤتمر وفي مسارات التنسيق العربي والاجتماعات الإقليمية للمجموعة الافريقية، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد والخبرات والتقنيات الضرورية لتنفيذ الالتزامات البيئية ومكافحة التهريب العابر للحدود للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود وطنية متواصلة للتـأكيد على أولويات الدولة في مجال الادارة الآمنة للمواد الكيميائية المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لدعم مسار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز منظومة السلامة الصحية والبيئية.