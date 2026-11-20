أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، جلسة عمل مع سفير إندونيسيا بتونس زهيري مصراوي، لمتابعة مخرجات لقاء الوزير بنظيره الأندونيسي في برلين على هامش القمة العالمية للصحة يوم 12 أكتوبر 2026.وتمّ بحث تفعيل التعاون العملي بين البلدين في المستشفى الرقمي والطبّ عن بُعد لربط المستشفيات وتيسير حصول المرضى في مختلف الجهات على استشارة طبيب متخصّصة، وتبادل الخبرات في تطوير الملف الطبي الإلكتروني واستخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة، إضافة إلى الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة.وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة إعداد مذكرة التفاهم وتحديد المشاريع التي يمكن إطلاقها معًا.