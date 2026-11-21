أعلنت وزارة السياحة عن فتح باب الترشّح أمام الشركات الناشئة للمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى الوطني للسياحة الرقمية، يومي 11 و12 ديسمبر 2026.ويهدف المنتدى إلى تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي ورقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات ومزيد التعريف بالوجهة التونسية، كما يمثل فضاءً لعرض المشاريع والحلول الرقمية، وفضاءً للتشبيك المهني وتبادل الخبرات وإرساء الشراكات بين مختلف المتدخلين، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة اليوم الجمعة.