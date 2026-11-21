تمحورت ورشة وطنية، التأمت من 18 الى 20 نوفمبر الجاري ببادرة من منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بتونس(فاو) ومكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، حول تقييم المخاطر المرتبطة بانفلونزا الطيور في تونس، وذلك من خلال استعمال أدوات تمكّن مختلف القطاعات المعنية من تحليل هذا التهديد، وذلك بمشاركة 40 خبيرا ومختصا من أجل دعم التقييم واستباق المخاطر الصحية.ولفتت المنظمة الاممية، في بلاغ لها، الى أن المشاركين هم من المختصين في الصحة الحيوانية لاسيما البياطرة المختصين في علم الاوبئة ومسؤولين عن المتابعة الصحية وصحة الطيور وخبراء في انفلونزا الطيور ومختصين في المخابر البيطرية وممثلي المندوبيات الفلاحية وبياطرة على المستوى الجهوي والمراقبين الصحيين والمتابعة.وأضافت أن اللقاء يهدف الى الخروج بفهم حول المخاطر المشتركة بين الصحة البشرية وصحة الحيوان والمحيط عبر اعداد سيناريوهات محتملة للانتشار وابراز النتائج الممكنة، الى جانب كونه يمثل فضاء للحوار بين الهياكل المعنية وتقاسم المعلومة واستجابة صحية للمخاطر أكثر تنسيقا.وأشارت الى أن هذه البادرة تتنزل في اطار مشروع "دعم تونس في وضع الخطة الوقائية والاعداد للاستجابة للاوبئة"، مؤكدة التزامها بمرافقة تونس في دعم الوقاية ضد الامراض الحيوانية والحد من المخاطر الصحية وتعزيز منظومة الاغذية الفلاحية لتكون أكثر أمانا وتكيفا.وبيّنت أن تقييم المخاطر هو أداة عملية تمكّن القطاعات المعنية من تحليل المخاطر الصحية وذلك عبر تقاطع مع البيانات والمعطيات المتوفرة وعمل الخبراء حسب نهج "الصحة الواحدة"، كما تمكن من أخذ القرار بالنسبة للسلطات والهياكل المعنية كما تمكن نتائج التقييم في توجيه أفضل لاولويات المراقبة والتأقلم مع اجراءات الوقاية والمراقبة ودعم السياسة الاتصالية للمخاطر الصحية.