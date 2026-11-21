أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الجمعة، ان مشاريع جديدة في قطاع التعليم العالي بباجة في طور الدراسة واخرى في طور الإنجاز ومنها بناء مبيت جامعي جديد وتوسعة المبيت الجامعي فاقا.وقال بلعيد لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء خلال زيارة خصصت لمتابعة عمل عدد من المؤسسات الجامعية بمدينة باجة ان إقرار انجاز المؤسسات الجامعية يخضع لعدة اعتبارات ومنها التوازن في الخارطة الجامعية، مبينا ان زيارته الى ولاية باجة تهدف الى الاطلاع عن كثب على عمل المؤسسات الجامعية بالجهة والتواصل المباشر مع اطار التدريس والباحثين خاصة.وعبر وزير التعليم العالي عن سروره بالنجاحات التي تحققها هذه المؤسسات ومنها المعهد العالي للبيوتكنلوجيا بباجة، قائلا ان الوزارة حريصة على تطوير هذا المعهد واضافة مسالك تكوين اخري به، ومعتبرا ان تمديد الاعتماد حتى سنة 2031 سيوفر للمعهد الفرص للتمتع بمزيد من التمويلات والمشاريع.وقد اطلع الوزير على عمل مخبر البحث بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الذي بعث سنة 2012 وتم مؤخرا تمديد الاعتماد الدولي له من منظمة الاعتماد الأوروبية "ازيين" (ASIIN)، وهي هيئة غير ربحية تعمل في مجال مراقبة جودة الأغذية والماجستير المرتبط بهذه الاجازة.كما اطلع على مختلف مسالك التكوين الجامعي في مختلف المستويات وشبكة التعاون الدولي والشراكات والمشاريع، من خلال عرض قدمه مدير المؤسسة بحضور المجلس العلمي بالمعهد.وعاين الوزير بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة أيضا إنجازات المعهد ومسارات التكوين والافاق التي يفتحها للطلبة إضافة الى عرض الطلبة لانجازاتهم من خلال العمل الجماعي بالنوادى علما ان هذا المعهد يختص بالتكوين في الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وتكنلوجات الإعلامية ومهن الطاقة الشمسية.