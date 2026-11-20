برنامج بقية مباريات الجولة الخامسة



ترتيب المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



ترتيب المجموعة الثانية



فاز النادي الأولمبي القليبي، اليوم الجمعة، على مضيفه اتحاد النقل الصفاقسي بنتيجة، في لقاء متقدم لحساب الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة.وجاءت تفاصيل أشواط المباراة، التي أقيمت بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس لحساب المجموعة الثانية، على النحو التالي:تُستكمل غداً السبت مباريات الجولة الخامسة وفق البرنامج التالي:سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسىاتحاد قرطاج – الترجي الرياضيفتح حمام الغزاز – النادي الصفاقسي| الفريق | النقاط | المباريات || ------------------ | ------ | --------- || النادي الصفاقسي || 4 || الترجي الرياضي || 4 || سعيدية سيدي بوسعيد || 4 || مستقبل المرسى || 4 || فتح حمام الغزاز || 4 || اتحاد قرطاج || 4 |قاعة الرائد البجاوي بصفاقس:- اتحاد النقل الصفاقسي – النادي الأولمبي القليبي:مولدية بوسالم – النجم الساحلينادي حمام الأنف – اتصالات صفاقس| الفريق | النقاط | المباريات || ----------------------- | ------ | --------- || النجم الساحلي || 4 || مولدية بوسالم || 4 || النادي الأولمبي القليبي || 5 || اتحاد النقل الصفاقسي || 5 || نادي حمام الأنف || 4 || اتصالات صفاقس || 4 |