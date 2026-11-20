بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: الأولمبي القليبي يفوز على اتحاد النقل الصفاقسي
فاز النادي الأولمبي القليبي، اليوم الجمعة، على مضيفه اتحاد النقل الصفاقسي بنتيجة 3-2، في لقاء متقدم لحساب الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة، التي أقيمت بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس لحساب المجموعة الثانية، على النحو التالي: 23-25 و25-11 و20-25 و26-24 و12-15.
برنامج بقية مباريات الجولة الخامسةتُستكمل غداً السبت مباريات الجولة الخامسة وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
- قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد – الساعة 16:00:
سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسى
- قاعة علي حفيظ – الساعة 17:00:
اتحاد قرطاج – الترجي الرياضي
- قاعة حمام الغزاز – الساعة 16:00:
فتح حمام الغزاز – النادي الصفاقسي
ترتيب المجموعة الأولى| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| النادي الصفاقسي | 11 | 4 |
| الترجي الرياضي | 9 | 4 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 6 | 4 |
| مستقبل المرسى | 5 | 4 |
| فتح حمام الغزاز | 4 | 4 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 4 |
المجموعة الثانيةنتيجة مباراة الجمعة 20 نوفمبر 2026:
قاعة الرائد البجاوي بصفاقس:
- اتحاد النقل الصفاقسي – النادي الأولمبي القليبي: 2-3
برنامج السبت 21 نوفمبر 2026:
- قاعة بوسالم – الساعة 16:00:
مولدية بوسالم – النجم الساحلي
- قاعة تحدد لاحقاً:
نادي حمام الأنف – اتصالات صفاقس
ترتيب المجموعة الثانية| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------------- | ------ | --------- |
| النجم الساحلي | 12 | 4 |
| مولدية بوسالم | 11 | 4 |
| النادي الأولمبي القليبي | 9 | 5 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 5 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 2 | 4 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 4 |
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة، التي أقيمت بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس لحساب المجموعة الثانية، على النحو التالي: 23-25 و25-11 و20-25 و26-24 و12-15.
برنامج بقية مباريات الجولة الخامسةتُستكمل غداً السبت مباريات الجولة الخامسة وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
- قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد – الساعة 16:00:
سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسى
- قاعة علي حفيظ – الساعة 17:00:
اتحاد قرطاج – الترجي الرياضي
- قاعة حمام الغزاز – الساعة 16:00:
فتح حمام الغزاز – النادي الصفاقسي
ترتيب المجموعة الأولى| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| النادي الصفاقسي | 11 | 4 |
| الترجي الرياضي | 9 | 4 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 6 | 4 |
| مستقبل المرسى | 5 | 4 |
| فتح حمام الغزاز | 4 | 4 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 4 |
المجموعة الثانيةنتيجة مباراة الجمعة 20 نوفمبر 2026:
قاعة الرائد البجاوي بصفاقس:
- اتحاد النقل الصفاقسي – النادي الأولمبي القليبي: 2-3
برنامج السبت 21 نوفمبر 2026:
- قاعة بوسالم – الساعة 16:00:
مولدية بوسالم – النجم الساحلي
- قاعة تحدد لاحقاً:
نادي حمام الأنف – اتصالات صفاقس
ترتيب المجموعة الثانية| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------------- | ------ | --------- |
| النجم الساحلي | 12 | 4 |
| مولدية بوسالم | 11 | 4 |
| النادي الأولمبي القليبي | 9 | 5 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 5 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 2 | 4 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 4 |
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