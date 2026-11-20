اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي لحمام الأنف انه تم الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بين النادي والمدرب شمس الدين الذوادي بصفة ودية، وفي كنف الاحترام المتبادل.وتاتي هذه القطيعة عقب هزيمة نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة امام ضيفه نجم المتلوي بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة في الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.يذكر ان نادي حمام الانف يحتل حاليا المركز الرابع عشر في البطولة برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين مقابل خمس هزائم.