أقفل توننداكس معاملات، الجمعة، على زيادة بنسبة 0،39 بالمائة، وبلغ النقطة 19230،71، وسط مبادلات قدّرت قيمتها ب11،3 مليون دينار. وأفاد الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية"، انّ قيمة المعاملات تعززت بفضل تبادل كتلة من أسهم "ليلا" بقيمة ناهزت 2،4 مليون دينار.وكان سهم "ليلا" نجم الحصّة وزاد سعره، بنسبة 4،8 بالمائة وأقفل عند مستوى 13 دينارا، واستحوذ على مبادلات كانت الأرفع لكامل الحصّة، في حدود 3،1 مليون دينار.وتمكن سهم التونسيّة للبلور من تحسين ادائه بنسبة 3،9 بالمائة، وبلغ سعره عند الإقفال 27 دينارا، فيما قدّرت الأموال المتداولة على السهم ذاته ب2،1 مليون دينار.في المقابل تقهقر سعر سهم السكنى، بنسبة 3،9 بالمائة، وقدّر عند الإقفال ب4،900 دينار. ولم يتمكن السهم من جذب سوى 14 ألف دينار كمعاملات.وفقد سهم أوفيس بلاست، بدوره، 2،4 بالمائة من سعره وبلغ 1،250 دينار، في ما لم تتجاوز المبادلات على السهم 16 ألف دينار.