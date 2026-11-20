اختتمت، الجمعة 20 نوفمبر 2026، فعاليات الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية "SAPRI" 2026 ، الذي نظمه المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية من 17 إلى 20 نوفمبر بقصر المعارض بالكرم.وأقيم بالمناسبة موكب توزيع جوائز مسابقة "ماكتون إفريقيا" و"الجائزة الكبرى للصيانة" بحضور مدير عام المركز نور الدين القيزاني وعدد من أصحاب المؤسسات المشاركة والطلبة و المهندسين وممثلي المؤسسات الناشئة والصناعيين والمهتمين بالتكنولوجيا والابتكار.وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الابتكار وتعزيز البحث والتجديد في القطاع الصناعي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب والكفاءات التونسية والإفريقية لتوظيف خبراتهم ومهاراتهم في مواجهة تحديات صناعية واقعية، واقتراح حلول مبتكرة من شأنها الإسهام في رسم ملامح مستقبل الصناعة الوطنية والإفريقية.وقد مثّلت الدورة الثانية من "ماكاثون إفريقيا" فضاءً للتنافس وتبادل الخبرات والتجارب، وفرصة للمشاركين للتفاعل المباشر مع خبراء ومؤسسات وشركات صناعية، والعمل على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع الواعدة ويعزز فرص إدماج الابتكار في النسيج الصناعي.ومثلت "الجائزة الكبرى للصيانة"، مناسبة لتثمين الكفاءات والخبرات المهنية الناشطة في مجال الصيانة، والاعتراف بدورها في ضمان استمرارية الإنتاج، والمحافظة على سلامة التجهيزات، وتحسين مردودية المؤسسات الصناعية والرفع من قدرتها التنافسية.وأبرزت هذه التظاهرة أهمية تعزيز انفتاح المؤسسات الصناعية على المبادرات الابتكارية واحتضان الطاقات الشابة، من خلال توفير فرص حقيقية أمام الطلبة والمهندسين والباحثين لاختبار أفكارهم وتطوير مشاريعهم وتحويلها إلى تطبيقات صناعية ذات قيمة مضافة عالية اقتصادية وتكنولوجية.هذا، وفي اطار الجائزة الكبرى للصيانة الصناعية 2026 منحت الجائزة الأولى لشركة عجين وردة التابع لمجمع الوردة البيضاء، بينما اسندت الجائزة الثانية لمؤسسة Eleontech" " للصناعات الإلكترونية فيما كانت الجائزة الثالثة من نصيب شركة "مقلدة" المختصة في صناعة الأسلاك الفولاذية.اما بالنسبة لمسابقة" ماكتون افريقيا 2026" فقد فاز بالجائزة الأولى فريق من الطلبة من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب فريق متكون من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، بينما اسندت الجائزة الثالثة لطالب من المعهد السينغالي للعلوم والتقنيات.