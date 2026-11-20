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برنامج الدفعة الثانية والأخيرة



في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة العاشرة لبطولة النخبة لكرة اليد، التي دارت اليوم الجمعة:- نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي:- نسر طبلبة – مكارم المهدية:- نادي كرة اليد بجمال – الاتحاد التميمي:| الفريق | النقاط | المباريات ||---|---:|---:|| الترجي الرياضي || 9 || نادي ساقية الزيت || 10 || النجم الساحلي || 10 || النادي الإفريقي || 9 || بعث بني خيار || 9 || نادي كرة اليد بجمال || 10 || مكارم المهدية || 10 || سبورتينغ المكنين || 9 || جمعية الحمامات || 9 || نسر طبلبة || 10 || المنزه الرياضي || 9 || الاتحاد التميمي || 10 |تقام غداً السبت 21 نوفمبر 2026، الدفعة الثانية والأخيرة من مباريات الجولة العاشرة، وفق البرنامج التالي:- بعث بني خيار – الترجي الرياضي- النادي الإفريقي – سبورتينغ المكنين- جمعية الحمامات – المنزه الرياضي