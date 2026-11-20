بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة العاشرة
في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة العاشرة لبطولة النخبة لكرة اليد، التي دارت اليوم الجمعة:
النتائجقاعة ساقية الزيت
- نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي: 22-20
قاعة طبلبة
- نسر طبلبة – مكارم المهدية: 26-34
قاعة جمال
- نادي كرة اليد بجمال – الاتحاد التميمي: 32-23
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 27 | 9 |
| نادي ساقية الزيت | 25 | 10 |
| النجم الساحلي | 24 | 10 |
| النادي الإفريقي | 22 | 9 |
| بعث بني خيار | 22 | 9 |
| نادي كرة اليد بجمال | 19 | 10 |
| مكارم المهدية | 18 | 10 |
| سبورتينغ المكنين | 17 | 9 |
| جمعية الحمامات | 17 | 9 |
| نسر طبلبة | 14 | 10 |
| المنزه الرياضي | 13 | 9 |
| الاتحاد التميمي | 10 | 10 |
برنامج الدفعة الثانية والأخيرةتقام غداً السبت 21 نوفمبر 2026، الدفعة الثانية والأخيرة من مباريات الجولة العاشرة، وفق البرنامج التالي:
قاعة بني خيار – الساعة 15:00
- بعث بني خيار – الترجي الرياضي
قاعة القرجاني – الساعة 13:00
- النادي الإفريقي – سبورتينغ المكنين
قاعة الحمامات – الساعة 17:00
- جمعية الحمامات – المنزه الرياضي
النتائجقاعة ساقية الزيت
- نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي: 22-20
قاعة طبلبة
- نسر طبلبة – مكارم المهدية: 26-34
قاعة جمال
- نادي كرة اليد بجمال – الاتحاد التميمي: 32-23
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 27 | 9 |
| نادي ساقية الزيت | 25 | 10 |
| النجم الساحلي | 24 | 10 |
| النادي الإفريقي | 22 | 9 |
| بعث بني خيار | 22 | 9 |
| نادي كرة اليد بجمال | 19 | 10 |
| مكارم المهدية | 18 | 10 |
| سبورتينغ المكنين | 17 | 9 |
| جمعية الحمامات | 17 | 9 |
| نسر طبلبة | 14 | 10 |
| المنزه الرياضي | 13 | 9 |
| الاتحاد التميمي | 10 | 10 |
برنامج الدفعة الثانية والأخيرةتقام غداً السبت 21 نوفمبر 2026، الدفعة الثانية والأخيرة من مباريات الجولة العاشرة، وفق البرنامج التالي:
قاعة بني خيار – الساعة 15:00
- بعث بني خيار – الترجي الرياضي
قاعة القرجاني – الساعة 13:00
- النادي الإفريقي – سبورتينغ المكنين
قاعة الحمامات – الساعة 17:00
- جمعية الحمامات – المنزه الرياضي
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