نعت وزارة الشؤون الثقافية الشّاعر التونسي الهادي عبد الملك الذي وافته المنيّة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.ويُعدّ الرّاحل من أبرز شعراء تونس الّذين تجاوز إشعاعهم حدود ولاية سليانة ليتّخذ بعدا وطنيّا.وهو شاعر راسخ القدم في السّاحة الشّعريّة الوطنيّة منذ بداية السّبعينات، وقد صدرت أولى مجموعاته "العطر والرّصاص" سنة 1972، ثمّ صدرت له مجموعة ثانية بعنوان "النّاي والنّار" سنة 1973، وفي رصيده أيضا مجموعة "مروحيّات" سنة 2016 تضم قصائده ساخرة وناقدة، بعد أن أصدر سنة 2004 "قطرات" وسنة 1998 "أوّل الكلام".وتتناول في قصائده جملة من القضايا الذّاتيّة والإنسانيّة واحتلت ولاية سليانة مسقط رأسه حيّزا هامّا من أشعاره فاحتفى بأماكنها ومعالمها وأعلامها في كثير من قصائده.وقد ساهم الفقيد أيضا في الحياة الثّقافيّة الجهويّة من خلال إدارته المهرجان الصّيفي بسليانة لسنوات متتالية، حيث حرص على تطوير برمجته ودعم إشعاعه. كما كان مديرا لدار الثقافة أحمد بن أبي ضياف وترأّس تحرير مجلّة الإتحاف الّتي تصدر بالجهة.