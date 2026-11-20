نفي البنك المركزي التونسي، بصفة قطعية، الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد باقتطاع 12 بالمائة من أرصدة حسابات الادخار بعنوان ضريبة على الادخار.ومن منطلق حرصه على طمأنة العموم حول مدخراتهم ودعم ثقة المودعين في القطاع البنكي، دعا البنك المركزي في بلاغ الجمعة 20 نوفمبر 2026، العموم إلى توخّي الحيطة واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية، تفادياً للانسياق وراء معلومات مغلوطة.