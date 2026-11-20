توج المتكوّن أحمد النيفر، المنتمي إلى المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي بشط مريم المنظوي تحت وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي، بالمرتبة الأولى على المستوى الإفريقي في اختصاص البستنة، ضمن فعاليات أولمبياد المهن الإفريقية لسنة 2026، المنتظمة بالجزائر تحت شعار "مستقبل الشباب الإفريقي: مبادرات وتحديات ورهانات".ويُعدّ هذا التتويج، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دليلًا على ما تزخر به المؤسسات التكوينية من طاقات شابة واعدة وكفاءات قادرة على التميّز والمنافسة والتألّق على المستوى القاري.