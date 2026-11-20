شارك أكثر من 400 شاب، اليوم الجمعة، في المنتدى الجهوي لـ"الفرصة الجديدة" الذي انتظم بمقر مدرسة الفرصة الجديدة للتوجيه وإعادة الادماج بالقيروان تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، وبالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وإمارة موناكو.ويهدف هذا المنتدى إلى تقريب فرص التكوين والتشغيل والإحاطة وريادة الأعمال المتاحة بالجهة وتمكين الشباب من التعرف عليها والاستفادة منها في فضاء واحد.وأفادت المسؤولة عن المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة، وفاء فتح الله، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المنتدى يهدف إلى تجميع مختلف الفرص المتاحة للشباب في القيروان، وتقريب المعلومة منهم، مشيرة إلى مشاركة مراكز التكوين المهني ومؤسسات اقتصادية وهياكل مرافقة لريادة الأعمال وعدد من الجمعيات التي توفر فرصا في التشغيل والأنشطة المختلفة.وتضمّن المنتدى فضاء مخصّصا لاكتشاف فرص التكوين المتوفرة بولاية القيروان، بمشاركة مؤسسات عمومية ومراكز التكوين المهني، إلى جانب هياكل التمويل والمرافقة ودعم التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، فضلا عن جمعيات توفر فرص التأطير والتكوين.كما شمل ورشات تطبيقية لفائدة الشباب في كيفية اعداد السيرة الذاتية والتدريب على إجراء مقابلات العمل، وورشات تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس، والقدرة على المبادرة، واستكشاف آفاق جديدة في مجالات التكوين.يذكر أنّ تنظيم هذا المنتدى يندرج ضمن سلسلة المنتديات الجهوية لـ"الفرصة الجديدة" لسنة 2026، الرامية إلى تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين وتثمين المبادرات والبرامج الموجهة للشباب، بما يساهم في تطوير منظومة المرافقة والتكوين والإدماج المهني وتمكين الشباب من فرص جديدة لبناء مستقبل مهني أفضل.