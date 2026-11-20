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برنامج بقية مباريات الجولة



أسفرت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت اليوم الجمعة، عن فوز نجم المتلوي على نادي حمام الأنف بثلاثية نظيفة، وتعادل الأولمبي الباجي مع مستقبل المرسى بهدف لمثله، فيما انتهت مواجهة أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الداير بالتعادل السلبي.نادي حمام الأنف 0 - 3 نجم المتلوي- أسامة النفاتي (24 دق)- براندون نانا (66 دق)- أيوب التليلي (90 دق - ض. ج)الأولمبي الباجي 1 - 1 مستقبل المرسى- محرز بالراجح (65 دق - ض. ج)- قصي معشة (76 دق)أمل حمام سوسة 0 - 0 تقدم ساقية الداير| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | ------ | - | - | - | - | -- | ---- || اتحاد بن قردان || 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 || الترجي الرياضي || 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 || الملعب التونسي || 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 || النادي الإفريقي || 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 || تقدم ساقية الداير || 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 || الاتحاد المنستيري || 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 || النادي البنزرتي || 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 || النادي الصفاقسي || 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 || شبيبة العمران || 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 || نجم المتلوي || 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 || النجم الساحلي || 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 || مستقبل المرسى || 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 || الترجي الجرجيسي || 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 || نادي حمام الأنف || 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 || الأولمبي الباجي || 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 || أمل حمام سوسة || 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |الملعب التونسي – النادي البنزرتيالحكم: أمير لوصيف / حكم الفار: أمير العيادي.الاتحاد المنستيري – النجم الساحليالحكم: حسام بولعراس / حكم الفار: ألكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا).النادي الصفاقسي – شبيبة العمرانالحكم: هيثم الطرابلسي / حكم الفار: أيمن النصري.النادي الإفريقي – الترجي الرياضيالحكم: فيلكس زفاير (ألمانيا) / حكم الفار: باستيان دانكارت (ألمانيا).الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردانالحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الفار: غازيغاز امدييا (البرتغال).