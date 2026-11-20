الرابطة المحترفة الأولى (الجولة الثامنة): نتائج مباريات الدفعة الأولى والترتيب
أسفرت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت اليوم الجمعة، عن فوز نجم المتلوي على نادي حمام الأنف بثلاثية نظيفة، وتعادل الأولمبي الباجي مع مستقبل المرسى بهدف لمثله، فيما انتهت مواجهة أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الداير بالتعادل السلبي.
النتائج:
ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف 0 - 3 نجم المتلوي
- أسامة النفاتي (24 دق)
- براندون نانا (66 دق)
- أيوب التليلي (90 دق - ض. ج)
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي 1 - 1 مستقبل المرسى
- محرز بالراجح (65 دق - ض. ج)
- قصي معشة (76 دق)
ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة
أمل حمام سوسة 0 - 0 تقدم ساقية الداير
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | ------ | - | - | - | - | -- | ---- |
| اتحاد بن قردان | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| الملعب التونسي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| النادي الإفريقي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| الاتحاد المنستيري | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| النادي الصفاقسي | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| شبيبة العمران | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| نجم المتلوي | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 |
| النجم الساحلي | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
برنامج بقية مباريات الجولةالسبت 21 نوفمبر 2026
- ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – النادي البنزرتي
الحكم: أمير لوصيف / حكم الفار: أمير العيادي.
- ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
الحكم: حسام بولعراس / حكم الفار: ألكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا).
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – شبيبة العمران
الحكم: هيثم الطرابلسي / حكم الفار: أيمن النصري.
الأحد 22 نوفمبر 2026
- ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – الترجي الرياضي
الحكم: فيلكس زفاير (ألمانيا) / حكم الفار: باستيان دانكارت (ألمانيا).
- ملعب جرجيس: الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردان
الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الفار: غازيغاز امدييا (البرتغال).
النتائج:
ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف 0 - 3 نجم المتلوي
- أسامة النفاتي (24 دق)
- براندون نانا (66 دق)
- أيوب التليلي (90 دق - ض. ج)
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي 1 - 1 مستقبل المرسى
- محرز بالراجح (65 دق - ض. ج)
- قصي معشة (76 دق)
ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة
أمل حمام سوسة 0 - 0 تقدم ساقية الداير
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | ------ | - | - | - | - | -- | ---- |
| اتحاد بن قردان | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| الملعب التونسي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| النادي الإفريقي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| الاتحاد المنستيري | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| النادي الصفاقسي | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| شبيبة العمران | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| نجم المتلوي | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 |
| النجم الساحلي | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
برنامج بقية مباريات الجولةالسبت 21 نوفمبر 2026
- ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – النادي البنزرتي
الحكم: أمير لوصيف / حكم الفار: أمير العيادي.
- ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
الحكم: حسام بولعراس / حكم الفار: ألكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا).
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – شبيبة العمران
الحكم: هيثم الطرابلسي / حكم الفار: أيمن النصري.
الأحد 22 نوفمبر 2026
- ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – الترجي الرياضي
الحكم: فيلكس زفاير (ألمانيا) / حكم الفار: باستيان دانكارت (ألمانيا).
- ملعب جرجيس: الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردان
الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الفار: غازيغاز امدييا (البرتغال).
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