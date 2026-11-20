مثّل ترشيد استعمال المضادات الحيوية والحد من تنامي مقاومة الجراثيم لها محور يوم علمي انتظم، بتونس، تحت شعار، وذلك في إطار الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية، الذي ينتظم سنويا من 18 إلى 24 نوفمبر.وتهدف هذه التظاهرة العلمية، الملتئمة بإشراف وزارة الصحة، إلى التحسيس بمخاطر مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية وتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة، من خلال توحيد جهود مختلف المتدخلين في القطاع الصحي وتبادل المعارف والخبرات في المجال، وفق ما أفادت به رئيسة قسم علم الجراثيم بمستشفى الرابطة، مريم الزريبي.وأوضحت الزريبي أن مقاومة المضادات الحيوية تمثل تحديا صحيا عالميا لا يقتصر على تونس، مشيرة إلى أن بلادنا تعد من بين الدول العشر الأولى عالميا من حيث استهلاك هذه الأدوية، وفق بعض الدراسات، مع ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام المتداولة بشأن ترتيبها، بالنظر إلى اختلاف نتائج الدراسات والمنهجيات المعتمدة.وبيّنت أن هذه الظاهرة تتمثل في اكتساب الجراثيم القدرة على مقاومة الأدوية التي كانت تستخدم للقضاء عليها، مما يجعل علاج بعض الالتهابات أكثر صعوبة ويحد من نجاعة المضادات الحيوية المتاحة.وأرجعت تنامي هذه الظاهرة إلى جملة من العوامل، من بينها الاستعمال العشوائي لهذه الأدوية دون وصفة طبية، أو وصفها وصرفها دون موجب طبي، وعدم احترام المدة المحددة للعلاج، فضلا عن استعمالها في المجالات البيطرية والفلاحية والغذائية.ومن جهته، أكد الأستاذ الجامعي في طب الإنعاش ورئيس قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة، سامي عبد اللطيف، أن الحد من مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية يقتضي ترشيد استعمال هذه الأدوية واعتماد التشخيص الطبي الدقيق قبل وصفها، وعدم اللجوء إليها إلا عند وجود مؤشرات طبية تستوجب ذلك.وأوضح أن الإفراط في استعمال المضادات الحيوية أو تناولها دون حاجة طبية يساهم في ظهور جراثيم تكتسب تدريجيا القدرة على مقاومتها، محذرا من أن تفاقم هذه الظاهرة قد يؤدي إلى مشكلات صحية أكثر تعقيدا، أبرزها صعوبة علاج بعض الالتهابات الجرثومية نتيجة تراجع نجاعة الأدوية في مواجهتها.وشدد على أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاج الأمراض الناجمة عن الفيروسات، على غرار نزلات البرد وبعض حالات السعال ذات المنشأ الفيروسي، كما أنها ليست أدوية خافضة للحرارة، مؤكدا أن الإصابة بمرض أو ارتفاع درجة الحرارة لا يعني بالضرورة الحاجة إلى تناول المضاد الحيوي.ودعا إلى الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن نوع المضاد الحيوي والجرعة والمدة المحددة للعلاج، وعدم تغيير العلاج أو إيقافه دون استشارته، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يستوجب اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الاستعمال البشري، بل تشمل أيضا المجالات البيطرية والفلاحية.وأكد في هذا السياق أهمية الدور التوعوي للإعلام في نشر ثقافة الاستعمال المسؤول للمضادات الحيوية وتصحيح السلوكيات الخاطئة المرتبطة بها، بما يساهم في الحد من استخدامها دون موجب طبي.ويتضمن البرنامج العلمي لهذا اللقاء مداخلات ونقاشات بمشاركة أطباء من اختصاصات مختلفة وأطباء بيولوجيين وصيادلة ومختصين في المخابر، تتناول سبل الوقاية من مقاومة المضادات الحيوية، وتحسين تشخيص الالتهابات والتكفل بها، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في المجال الصحي.ويشار إلى أن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات لسنة 2026 ينتظم تحت شعار، من خلال حملة عالمية تنظمها منظمة الصحة العالمية بهدف رفع الوعي بخطورة مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية، وتعزيز الاستخدام الرشيد لها عبر ربط صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.