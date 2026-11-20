الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية في صدارة الاستثمارات



نمو استثمارات الصناعات المصدرة كليا بـ75,8 بالمائة



الاستثمارات ذات رأس المال الأجنبي ترتفع بـ16,9 بالمائة



مناطق التنمية الجهوية تستقطب 959,1 مليون دينار



أنشطة الخدمات تسجل استثمارات بقيمة 843,9 مليون دينار



سجلت الاستثمارات الصناعية المصرح بها في تونس ارتفاعا بنسبةخلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2026، لتبلغ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما ارتفع عدد مواطن الشغل المبرمج إحداثها بنسبة، ليبلغ 33489 موطن شغل، وفق معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الواردة بنشرة الظرف الاقتصادي لشهر أكتوبر 2026.وأوضحت الوكالة أن هذه المؤشرات تعكس تطور نسق التصاريح بالاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو عدد مواطن الشغل المبرمج إحداثها، مع استثناء الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار فأكثر، تفاديا لتأثير المشاريع الاستثنائية ذات الحجم الكبير على الاتجاهات العامة للمؤشرات.وتوزعت الاستثمارات الصناعية المصرح بها على عدة قطاعات، تصدرتهابقيمة 705 ملايين دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,5 بالمائة.كما بلغت الاستثمارات في494,3 مليون دينار، بزيادة قدرها 20,6 بالمائة، فيما سجلت صناعات مواد البناء والخزف والبلور استثمارات بقيمة 158,8 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 12,7 بالمائة.أما الصناعات الكيميائية، فقد بلغت استثماراتها المصرح بها 80,9 مليون دينار، محققة نموا بنسبة 39,2 بالمائة.وبخصوص المشاريع الصناعية الجديدة، ارتفعت الاستثمارات الموجهة إليها بنسبة 16,9 بالمائة، لتبلغخلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2026، مقابل 690,4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.وعلى مستوى نظام الاستثمار، سجلت الصناعات المصدرة كليا تطورا لافتا، إذ ارتفع عدد المشاريع المصرح بها في إطار هذا النظام بنسبة 90,2 بالمائة، فيما زادت قيمة الاستثمارات المصرح بها بنسبة، وعدد مواطن الشغل المبرمج إحداثها بنسبة 252 بالمائة.وبلغت قيمة الاستثمارات في المؤسسات الصناعية المصدرة كلياخلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2026، مقابل 407 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.وساهمت عدة قطاعات في هذا التطور، من بينها الصناعات الغذائية باستثمارات بلغت 137,7 مليون دينار، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بقيمة 343 مليون دينار، إضافة إلى صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ63,7 مليون دينار.وفي ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات حسب جنسية رأس المال، ارتفعت الاستثمارات الصناعية ذات رأس المال الأجنبي، سواء المنجزة بالكامل برؤوس أموال أجنبية أو في إطار الشراكة، بنسبة 16,9 بالمائة، لتبلغخلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2026، مقابل 325,8 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من سنة 2025.وتوزعت هذه الاستثمارات بين 135,8 مليون دينار في إطار الشراكة، بزيادة بنسبة 17,8 بالمائة، و245 مليون دينار للاستثمارات ذات رأس المال الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,4 بالمائة.في المقابل، حافظت الاستثمارات ذات رأس المال التونسي على الصدارة، بقيمة، محققة زيادة بنسبة 8,2 بالمائة.وسجلت الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية ارتفاعا بنسبة، لتبلغ 959,1 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2026، مقابل 632 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.وفي ما يتعلق بأداء الصادرات، بلغت صادرات القطاع الصناعيخلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة نموا بنسبة 7 بالمائة.وتصدرت الصناعات الميكانيكية والكهربائية قائمة القطاعات المصدرة بقيمة 28111,5 مليون دينار، تليها صناعات النسيج والملابس والجلود بـ8917 مليون دينار، ثم الصناعات الغذائية بـ6101,4 مليون دينار، والصناعات المختلفة بـ4442,6 مليون دينار.وبالتوازي مع تطور المؤشرات الصناعية، سجلت أنشطة الخدمات خلال الفترة نفسها، بحجم استثمارات مصرح بها بلغ 843,9 مليون دينار، وبعدد 17720 موطن شغل مبرمج إحداثها.وتوزعت الاستثمارات حسب جنسية رأس المال إلى 752,7 مليون دينار للاستثمارات ذات رأس المال التونسي، و45,4 مليون دينار للاستثمارات ذات رأس المال الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، و46 مليون دينار للاستثمارات المختلطة.واستأثرت الخدمات المتصلة بالصناعة بحصة هامة من هذه الاستثمارات، بلغت 151,7 مليون دينار، توزعت أساسا بين 64,1 مليون دينار في مجال النقل، و11,4 مليون دينار في مجال الدراسات والاستشارات، و18 مليون دينار في مجال الخدمات الإعلامية والمعلوماتية.