وكالات -

نشر الحوثيون خارطة للمواقع السعودية التي أعلنوا نيتهم استهدافها، داعين العاملين والمتواجدين بالقرب منها إلى إخلائها فورا.وتضمنت الخارطة، التي نشرتها القوات المسلحة التابعة للجماعة، عددا من الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، والتي حذرت من التواجد بالقرب منها في حال أقدمت السعودية على استهداف ميناء الحديدة.وشملت قائمة المواقع التي حددها الحوثيون، إضافة إلىوفي وقت سابق، هددت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) باستهداف مواقع حيوية في المملكة العربية السعودية، ردا على إعلان التحالف بقيادة الرياض طلب إخلاء ميناء الحديدة، وما أوردته وسائل إعلام تابعة للجماعة بشأن قصف محطتي الكهرباء في صعدة والمخا.وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، إن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ستكون أهدافا لقوات الجماعة في حال تنفيذ ما وصفه بتهديدات استهداف ميناء الحديدة.وأضاف سريع أن الجماعة تحذر الموظفين والعاملين والمتواجدين بالقرب من تلك الموانئ من البقاء فيها، داعيا إلى إخلائها فورا، كما طالب الشركات الملاحية بإخراج سفنها منها.وحذرت الجماعة، في البيان ذاته، شركات الملاحة الجوية من أن الأجواء السعودية ستكون مسرحا لعملياتها خلال الساعات المقبلة، باستثناء الأجواء فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين بأن الطيران السعودي استهدف محطتي الكهرباء في صعدة والمخا.وردا على ما وصفه بالاستهداف السعودي للمحطتين، أعلن يحيى سريع أن محطة الشقيق الكهربائية ستكون «هدفا مشروعا» خلال الساعات المقبلة، موجها إنذارا إلى العاملين والموظفين لإخلائها فورا، وداعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها.كما أعلن المتحدث أن المركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض يمثل، وفق تعبيره، هدفا عسكريا، مطالبا الموظفين والعاملين فيه والمواطنين بالابتعاد عنه فورا.وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد طلبت، في وقت سابق، من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة.وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشور على منصة «إكس» أرفقه بخارطة: «نطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم».ودعا المالكي المدنيين إلى مغادرة المنطقة المحددة باللون الأحمر في الخارطة، دون تحديد موعد نهائي للإخلاء أو توضيح الأسباب التي استدعت إصدار الطلب.ويعد ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر من أبرز الموانئ اليمنية، ويمثل منفذا رئيسيا لدخول الواردات التجارية والمواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر عسكري متبادل بين السعودية والحوثيين، شمل غارات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية.