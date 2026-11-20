أعطت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة، بالمركز الثقافي والشبابي ببن عروس، إشارة انطلاق، الذي يتواصل إلى غايةوأكد ممثل الوزارة،، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزيرة بالمناسبة، أن شهر حماية الطفولة سيكون مناسبة للإعلان عنوعرض برنامجها التنفيذي، فضلا عن تقديم نتائج سلسلة من الدراسات التي تتناول عدة مواضيع، من بينها الأطفال في وضعية التسول، وتأهيل المراكز المندمجة للشباب والطفولة، وبرنامج النهوض بالطفولة المبكرة «روضتنا في حومتنا».وأضاف أن برنامج شهر حماية الطفولة يتضمن أيضا إطلاق مبادرة، وذلك قبل الاحتفاء باليوم الوطني للأسرة، الموافق ليوم، تحت شعار «بفضل أسرتي قيمي ثابتة وكلمتي طيبة»، تأكيدا على أهمية التربية على القيم وتعزيز قدرات الأسرة على إكساب الطفل مناعة أخلاقية وحصانة نفسية قائمتين على احترام الآخر وقبول الاختلاف.وشدد الدلهومي على التزام الوزارة بصون حقوق الطفل وحمايته وتكريس مصلحته الفضلى، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة في رعاية الطفولة داخل الأسر والمجتمع، ومواصلة دعم الجهود الوطنية التشاركية للنهوض بأوضاع الطفولة وتطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق الأطفال، وبناء بيئات حاضنة تتيح لهم اللعب والتعلم والإبداع والمشاركة الفاعلة.وأوضح أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار تعزيز الجهود الوطنية للوقاية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ودعم قدرات الأسرة والطفل على التعامل مع التهديدات المستجدة، وتبني خطاب وسلوك مناهضين للعنف ومتشبعين بالقيم الإيجابية، إلى جانب المساهمة في توفير بيئة رقمية آمنة، طبقا لأهدافوأشار في السياق ذاته إلى أهمية التجربة النموذجية للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل في تكوين، باعتبارها دليلا على قدرة الطفل على أن يكون فاعلا ومؤثرا وحاملا لرسائل التوعية والتحسيس، ومساهمًا في نشر ثقافة السلامة الرقمية والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.وأبرز ارتفاع عدد الأطفال سفراء الأمان الرقمي بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل من، مضيفا أن العمل متواصل لتعزيز دور الطفل في محيطه الأسري والمدرسي والاجتماعي وفي مختلف الفضاءات، ليكون مشاركا ومبدعا وواعيا بالتحديات المطروحة، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحول الرقمي.من جهته، أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بتونس،، أهمية تحقيق التوازن بين إتاحة الفرص للأطفال للوصول إلى الأنشطة الرقمية عبر الإنترنت وممارسة الأنشطة التقليدية، على غرار الرسم واللعب والقراءة، معتبرا أن ذلك أمر إيجابي ومفيد لنموهم.وأشار إلى أن التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لسنةيوضح أن، أي ما يقاربمن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة، يقضون 6 ساعات يوميا على الإنترنت، وهو ما وصفه بالمؤشر «الخطير» الذي قد تكون له تداعيات سلبية على الأطفال، حسب تقديره.وتجدر الإشارة إلى أن شهر حماية الطفولة يشهد تنظيم عدة تظاهرات، من بينها معرضان لإبداعات الأطفال؛ يحمل الأول شعار، ويرافقه نشاط تحسيسي حول الأمان الرقمي، فيما يتضمن المعرض الثاني قصصا مصورة رقمية لمناهضة التنمر الإلكتروني.