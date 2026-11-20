نظرت اللجنة الجهوية لإسناد المقاسم الصناعية، خلال اجتماعها، مساء أمس الخميس، بإشراف والي مدنين، وليد الطبوبي، في 5 مطالب للحصول على مقاسم بالمنطقة الصناعية بتاجرة من معتمدية مدنين الشمالية، وذلك لإحداث مشاريع جديدة بحجم استثمار جملي يقدر بـ15.4 مليون دينار، وبطاقة تشغيليّة تناهز 258 موطن شغل مباشر.وتتعلق المشاريع المزمع إحداثها بوحدة لتصنيع المنشآت والهياكل المعدنية ستوفر طاقة تشغيلية مرتقبة بـ90 موطن شغل ويقدر حجم استثمارها بـ3 ملايين دينار، ووحدة لتحويل منتجات البحر بحجم استثمار 3.5 ملايين دينار وقادرة على توفير 105 مواطن شغل مباشرة مرتقبة، الى جانب وحدة ثالثة لتدوير ورسكلة المواد الأولية المعدة للإنتاج بحجم استثمار قدره 4 ملايين دينار وطاقة تشغيل مباشرة ينتظر ان تصل الى 30 موطن شغل.أمّا بقية المشاريع المزمع انجازها فتتمثل في وحدة لرسكلة النفايات البلاستيكية بحجم استثمار يبلغ3.3 ملايين دينار ينتظر أن توفر 8 مواطن شغل مباشرة، ووحدة لتركيب البلور بحجم استثمار يناهز 1.6 مليون دينار وطاقة تشغيلية تقدّر بـ 25 موطن شغل مباشر.ومثّلت الجلسة مناسبة للتأكيد على متابعة متواصلة لكافة نوايا الاستثمار، وتوفير كل الدعم والإحاطة لها، وتذليل كل المصاعب أمامها لتوفير التسهيلات الممكنة واختصار الآجال وفق ما يقتضيه القانون حتى تتجسد على أرض الواقع، بما يدفع بالتنمية بالجهة ويحسن نسق الاستثمار والتشغيل بها، سيما وأنّ مختلف هياكل التنمية والاستثمار بالجهة كثفت مبادراتها للتشجيع على الاستثمار والتعريف بالفرص والامكانيات المتاحة بولاية مدنين حتى تجعل منها وجهة استثمارية مميّزة.بر