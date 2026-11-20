نفّذ عدد من محامي ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة للمطالبة بإصلاح المرفق القضائي، ومعالجة النقص الحادّ في الإطار البشري بمحاكم الجهة وتجديد معداتها وتجهيزاتها.وبيّن رئيس الفرع الجهوي للمحامين، بوزيد العكشي، في تصريح لوكال "وات"، أن "هذا التحرك يأتي استجابة لقرار الهيئة الوطنية للمحامين وللتذكير بالمشاكل التي تم عرضها في اول نشاط للهيئة الوطنية للمحامين، ويندرج في إطار الدفاع عن حقوق المحامين والقضايا الوطنية العادلة"، وفق تعبيره.وأشار الى وجود العديد من المشاكل التي تتطلّب تدخلا عاجلا على غرار وضعية التغطية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي، والترفيع في معلوم الطابع الجبائي بهدف تحسين وضعية صندوق التغطية الاجتماعية الخاص بالمحامين، والنظر في مرسوم المحاماة الصادر منذ سنة 2011 وتعديله قصد تحويله الى قانون، ومعالجة وضعيات النقص الحاد في الإطار القضائي خاصة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، والشغورات في صفوف الكتبة بسبب عدم تعويض المتقاعدين، وفضلا عن الحاجة إلى تجديد المعدات والتجهيزات بمحاكم سيدي بوزيد.