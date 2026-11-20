احتضن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بصلامبو، مؤخرا، فعاليات إطلاق مشروع FEF COO’Eaux – ECOVAL-RISC ، الذي يشرف المعهد على تنفيذه تحت التنسيق العلمي للدكتورة علا العمروني.ويهدف "ECOVAL-RISC"، وهو مشروع بحثي وبيئي تونسي، إلى رصد خدمات النظام البيئي وتعزيز قدرة بحيرة غار الملح على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال دراسة عدد من المخاطر، من بينها تآكل السواحل والغمر البحري والتداخل الملحي.وجمعت هذه الفعالية التي انتظمت تحت شعار "الشباب، فاعلون في تعزيز القدرة على الصمود الساحلي"، شبابًا من غار الملح وأطفالًا في ورشات تفاعلية خُصّصت للتعرّف على الساحل والمخاطر التي تهدده.كما شهدت هذه المناسبة إطلاق مبادرة "شباب سفراء المخاطر الساحلية"، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على المساهمة في التوعية بأهمية حماية الساحل والمحافظة عليه.وتميز اليوم بالتبادل والتوعية والمشاركة المجتمعية، من أجل العمل معًا على تعزيز قدرة السواحل على الصمودوبرنامج «تعاون المياه» (COOP'EAUX)، هو مبادرة تعاون علمي وتقني أطلقها معهد البحوث من أجل التنمية (IRD) الفرنسي بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس ومؤسسات بحثية وأكاديمية تونسية لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية في تونس في اكتوبر 2026.ويرتكز عمل البرنامج على اربعة محاور تتعلق بـ"الحفاظ على الموارد المائية" من خلال تشخيص الموارد وحمايتها، بما في ذلك إحياء التراث المائي التاريخي مثل المواجل والآبار في المدينة العتيقة بتونس، و"الماء والنظم الفلاحية" عبر تطوير حلول للفلاحة المستدامة والتأقلم مع التغيرات المناخية.كما يتصل بـ"تثمين المياه المستعملة" من خلال معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة واخيرا "الوقاية من المخاطر المائية" لا سيما عبر الحد من أخطار الفيضانات وبناء منصات للمساعدة على اتخاذ القرار.