اتفقت تونس مع كل منعلى بلورة وتنفيذ خطط عمل سنوية لدفع التعاون المشترك في مجالات التكوين والتدريب المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين وتبادل الخبرات والتجارب، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة الإفريقية وتطوير منظومات التكوين والارتقاء بمهارات الموارد البشرية.وجاء هذا الاتفاق خلال لقاءات جمعت وزير التشغيل والتكوين المهني،، بنظرائه وممثلي قطاعات التشغيل والتكوين المهني في البلدان الثلاثة، على هامشالمنعقد بولاية وهران الجزائرية.وشملت هذه اللقاءات وزيرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالتشغيل المكلفة بالتكوين المهني بالبنين،، ووزير التعليم التقني والتكوين المهني بالكونغو،، والكاتبة العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني بالكاميرون،وتناولت المحادثات سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات التكوين والتدريب المهني والتشغيل وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير منظومات التكوين المهني وتحسين قابلية تشغيل الموارد البشرية ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل.وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، بالمناسبة، أن الحكومة التونسية تولي قطاع التكوين المهني أهمية بالغة باعتباره خيارا استراتيجيا واعدا لتحقيق التنمية والتشغيل، مشيرا إلى أن القطاع يواجه تحديات جديدة تستوجب إعداد موارد بشرية وفق مقاربات متجددة تضمن تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.كما استعرض الوزير أبرز المكتسبات والإنجازات التي حققتها تونس في مجال التكوين المهني خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على مستوى تعزيز القدرة التشغيلية للمنظومة واستشراف مهن المستقبل والاستجابة لحاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية من الكفاءات، من خلال تحديث البرامج والمقاربات البيداغوجية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.وفي هذا السياق، أشار إلى الشروع في تنفيذ برنامج لتركيز مخابر للذكاء الاصطناعي بمراكز التكوين المهني، لتكون فضاءات للابتكار والبحث التطبيقي والتحديث البيداغوجي والتقني، وتسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.من جهتهم، أعرب ممثلو البلدان الثلاثة عن تقديرهم للتجربة التونسية في مجالات التكوين والتدريب المهني وهندسة التكوين وتكوين المكونين، مؤكدين رغبة بلدانهم في الاستفادة منها والاستئناس بالخبرات التونسية في هذه المجالات.