عرض نادي جوفنتوس الايطالي مبلغ 15 مليون يورو لاولمبيك مارسيليا، من أجل الاستفادة من خدمات لاعبه الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ، في إطار خطته لتعزيز خياراته خلال فترة الانتقالات المقبلة.وذكرت تقارير اعلامية ايطالية أن النادي الإيطالي سيقدم العرض للفريق الفرنسي على شكل إعارة للاعب، مع خيار شراء مشروط أو التزام بإتمام الصفقة في جوان 2027.وأضافت المصادر أن المقترح لا يحظى حتى الآن بقبول واضح من جانب مارسيليا، الذي يريد ضمانات مالية بشأن انتقال اللاعب بصورة نهائية، سواء عبر التزام ملزم بالشراء أو شروط محددة تضمن تنفيذ الخيار، موضحة أنه يتعين على جوفنتوس تعديل عرضه أو تقديم ضمانات إضافية لإقناع النادي الفرنسي بالتخلي عن لاعب الوسط الدنماركي.