تنظم مدينة العلوم بتونس، بالشراكة مع المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية، يوم 22 نوفمبر 2026، ورشة عمل تشاركية بعنوان «مقاومة المضادات الحيوية: تهديد لصحتنا».وتتوجه هذه الورشة، التي تنتظم في اطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة.وستتناول هذه الورشة، التي تنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحا، بجناح المعارض المؤقتة، جملة من المواضيع من قبيل "ما هي الميكروبات؟" "الميكروبات المسببة للأمراض" و"الميكروبات التي تفيدنا"و "دفاعات الجسم - هل العلاج الذاتي ضار؟" و"مقاومة المضادات الحيوية: لماذا تعتبر خطيرة إلى هذا الحد؟".