مطار النفيضة-الحمامات يستقبل رحلات مباشرة من لندن غاتويك بداية من صائفة 2027
أعلنت شركة «تاف تونس» عن إضافة خط جوي جديد يربط مطار لندن غاتويك الدولي ببريطانيا بمطار النفيضة-الحمامات الدولي، وذلك خلال الموسم الصيفي لسنة 2027، عبر رحلات مباشرة تؤمّنها شركة الطيران البريطانية «جيت 2».
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا الخط الجديد يأتي استكمالا للخطوط التي سبق أن أعلنت عنها «جيت 2» في جوان 2026، والتي تربط بين عدد من قواعدها الجوية بالمملكة المتحدة ومطار النفيضة-الحمامات، بما يعكس النمو التدريجي لبرنامجها الافتتاحي نحو تونس ويساهم في تعزيز حضور الوجهة التونسية في السوق السياحية البريطانية.
وبموجب هذا الإعلان، سيشمل برنامج رحلات «جيت 2» نحو تونس ست قواعد جوية بريطانية، وفق البرنامج التالي:
- مطار برمنغهام: رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والسبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.
- مطار إيست ميدلاندز: رحلة واحدة أسبوعيا، كل يوم سبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.
- مطار ليدز برادفورد: رحلة واحدة أسبوعيا، كل يوم سبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.
- مطار مانشستر: رحلتان أسبوعيا، يومي الثلاثاء والجمعة، من 7 ماي إلى 29 أكتوبر 2027.
- مطار لندن ستانستد: رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والأحد، من 2 ماي إلى 31 أكتوبر 2027.
- مطار لندن غاتويك: رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والسبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.
ووفق البلاغ، يمثل إحداث الخط الجوي الجديد بين مطاري لندن غاتويك والنفيضة-الحمامات الدوليين محطة في مسار تطوير الشراكة بين شركتي «جيت 2» و«تاف تونس»، من خلال إضافة 12 ألفا و296 مقعدا إلى البرنامج الصيفي لسنة 2027.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المقاعد الوافدة إلى تونس عبر مطار النفيضة-الحمامات إلى 52 ألفا و578 مقعدا خلال الموسم الصيفي المقبل.
ومن المنتظر أن يساهم الخط الجديد في توسيع التغطية التجارية لبرنامج الشركة واستقطاب المسافرين من أحد أهم الأحواض السياحية بالمملكة المتحدة، فضلا عن توفير خيارات إضافية للسياح البريطانيين للسفر مباشرة إلى أبرز الوجهات السياحية التي يؤمّن مطار النفيضة-الحمامات خدماته لفائدتها، ولا سيما الحمامات وسوسة والقنطاوي والوطن القبلي.
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا الخط الجديد يأتي استكمالا للخطوط التي سبق أن أعلنت عنها «جيت 2» في جوان 2026، والتي تربط بين عدد من قواعدها الجوية بالمملكة المتحدة ومطار النفيضة-الحمامات، بما يعكس النمو التدريجي لبرنامجها الافتتاحي نحو تونس ويساهم في تعزيز حضور الوجهة التونسية في السوق السياحية البريطانية.
وبموجب هذا الإعلان، سيشمل برنامج رحلات «جيت 2» نحو تونس ست قواعد جوية بريطانية، وفق البرنامج التالي:
- مطار برمنغهام: رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والسبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.
- مطار إيست ميدلاندز: رحلة واحدة أسبوعيا، كل يوم سبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.
- مطار ليدز برادفورد: رحلة واحدة أسبوعيا، كل يوم سبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.
- مطار مانشستر: رحلتان أسبوعيا، يومي الثلاثاء والجمعة، من 7 ماي إلى 29 أكتوبر 2027.
- مطار لندن ستانستد: رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والأحد، من 2 ماي إلى 31 أكتوبر 2027.
- مطار لندن غاتويك: رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والسبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.
ووفق البلاغ، يمثل إحداث الخط الجوي الجديد بين مطاري لندن غاتويك والنفيضة-الحمامات الدوليين محطة في مسار تطوير الشراكة بين شركتي «جيت 2» و«تاف تونس»، من خلال إضافة 12 ألفا و296 مقعدا إلى البرنامج الصيفي لسنة 2027.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المقاعد الوافدة إلى تونس عبر مطار النفيضة-الحمامات إلى 52 ألفا و578 مقعدا خلال الموسم الصيفي المقبل.
ومن المنتظر أن يساهم الخط الجديد في توسيع التغطية التجارية لبرنامج الشركة واستقطاب المسافرين من أحد أهم الأحواض السياحية بالمملكة المتحدة، فضلا عن توفير خيارات إضافية للسياح البريطانيين للسفر مباشرة إلى أبرز الوجهات السياحية التي يؤمّن مطار النفيضة-الحمامات خدماته لفائدتها، ولا سيما الحمامات وسوسة والقنطاوي والوطن القبلي.
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