أعلنت شركةعن إضافة خط جوي جديد يربط مطار لندن غاتويك الدولي ببريطانيا بمطار النفيضة-الحمامات الدولي، وذلك خلال الموسم الصيفي لسنة، عبر رحلات مباشرة تؤمّنها شركة الطيران البريطانيةوأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا الخط الجديد يأتي استكمالا للخطوط التي سبق أن أعلنت عنها «جيت 2» في جوان 2026، والتي تربط بين عدد من قواعدها الجوية بالمملكة المتحدة ومطار النفيضة-الحمامات، بما يعكس النمو التدريجي لبرنامجها الافتتاحي نحو تونس ويساهم في تعزيز حضور الوجهة التونسية في السوق السياحية البريطانية.وبموجب هذا الإعلان، سيشمل برنامج رحلات «جيت 2» نحو تونس، وفق البرنامج التالي:رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والسبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.رحلة واحدة أسبوعيا، كل يوم سبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.رحلة واحدة أسبوعيا، كل يوم سبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.رحلتان أسبوعيا، يومي الثلاثاء والجمعة، من 7 ماي إلى 29 أكتوبر 2027.رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والأحد، من 2 ماي إلى 31 أكتوبر 2027.رحلتان أسبوعيا، يومي الأربعاء والسبت، من 1 ماي إلى 30 أكتوبر 2027.ووفق البلاغ، يمثل إحداث الخط الجوي الجديد بين مطاري لندن غاتويك والنفيضة-الحمامات الدوليين محطة في مسار تطوير الشراكة بين شركتي «جيت 2» و«تاف تونس»، من خلال إضافةإلى البرنامج الصيفي لسنة 2027.وبذلك يرتفع إجمالي عدد المقاعد الوافدة إلى تونس عبر مطار النفيضة-الحمامات إلىخلال الموسم الصيفي المقبل.ومن المنتظر أن يساهم الخط الجديد في توسيع التغطية التجارية لبرنامج الشركة واستقطاب المسافرين من أحد أهم الأحواض السياحية بالمملكة المتحدة، فضلا عن توفير خيارات إضافية للسياح البريطانيين للسفر مباشرة إلى أبرز الوجهات السياحية التي يؤمّن مطار النفيضة-الحمامات خدماته لفائدتها، ولا سيما