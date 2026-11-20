تنطلق غدا السبت فعاليات الدورة السابعة والعشرين من، التي تتواصل إلى غاية، تحت شعار «تنبض بالحياة.. تنبض بالمسرح»، ببرنامج يجمع بين العروض الفنية والورشات والتكريمات واللقاءات، ويستهدف جمهور الفن الرابع ومحترفي المسرح وهواةه.وتشهد هذه الدورة مشاركةضمن المسابقة الرسمية، وهي تونس والمغرب ومصر وسوريا ولبنان والعراق والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسنغال والبنين والكونغو.وتمثل تونس في المسابقة الرسمية مسرحيتان، الأولى بعنوان، من دراماتورجيا وسينوغرافيا وإخراج معز المرابط، ومن إنتاج المسرح الوطني التونسي، والثانية، من نص وإخراج محمد ضياء المنصوري، ومن إنتاج شركة إينار للإنتاج.وتتنافس الأعمال المشاركة على، تشمل التانيت الذهبي والفضي والبرونزي، وجائزتي أفضل أداء نسائي وأفضل أداء رجالي، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل نص، إلى جانب جائزة أفضل إخراج التي تعود إلى قائمة التتويجات في هذه الدورة بعد حجبها خلال الدورات السابقة.وتتولى لجنة تحكيم المسابقة الرسمية النظر في الأعمال المشاركة برئاسة عبد الرؤوف الباسطي، وعضوية كل من كارول كاريميرا من رواندا، وروجيه عساف ووليد عوني من لبنان، ومعز القديري من تونس مقررا.وضمن بقية أقسام المهرجان، يضم قسم العروض التونسية، إلى جانب خمسة عروض في قسم العروض العربية والإفريقية، و19 عرضا ضمن قسم «مسرح العالم»، وستة عروض في قسم «محطات مسرحية»، فضلا عن عروض مسرحية وتنشيطية أخرى.وتحتضن قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة موكب الافتتاح الرسمي، يليه عرض فرقة إنانا السورية للمسرح الراقص بعنوان، من إخراج جهاد مفلح. ويشارك في العرض نحو 30 راقصا يقدمون ثماني لوحات فنية تستلهم التراث السوري بمختلف تجلياته، وتستحضر أسماء المدن والمناطق والأعلام والمعالم التاريخية، في رحلة فنية عبر جغرافيا سوريا وتنوعها الثقافي والحضاري.ويسبق الافتتاح الرسمي عدد من الفعاليات التي تنطلق بداية من الساعة الخامسة مساء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.وتحتفي الدورة بعدد من القامات الفنية التي تركت بصماتها في تاريخ المسرح، من خلال تتويج خمسة فنانين، هم أنيسة لطفي ومحمد كوكة من تونس، والمصرية عايدة فهمي، وأداما تراوري من مالي، وأوليفر ريزه من ألمانيا.كما تشمل قائمة التكريمات، اعترافا بإسهامات عدد من الفنانين في إثراء الحياة المسرحية التونسية، كلا من محمد المختار الوزير وحمادي المزي ورضا بوقديدة ونعيمة الجاني وكوثر الباردي وجلال الدين السعدي وريم الزريبي.وفي بادرة وفاء لفنانين رحلوا وبقيت أعمالهم راسخة في الذاكرة المسرحية، يكرّم المهرجان كلا من مليكة الحبلاني وناصر صفر ورزقي العوني والطاهر فطح ومحمد مسعود إدريس وأحمد الكشباطي وآمال البكوش وصالح الرحموني ومحمد البلطي.وتحافظ أيام قرطاج المسرحية على عدد من الأقسام التي اعتاد الجمهور متابعتها، من بينها قسم، الذي يضم عروضا أُنجزت داخل المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح، بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح، تأكيدا على دور المسرح في التعبير وإعادة التأهيل والإدماج.كما يتضمن البرنامج عروضا موجهة إلى الأطفال والناشئة، تجمع بين المتعة والقيمة التربوية وتسهم في تنمية الخيال والذائقة الفنية لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب مسرح الهواة ومسرح الشارع.وتشمل البرمجة أيضا أيام قرطاج المسرحية في الجهات، من خلال عروض تونسية ودولية تحتضنها الفضاءات الثقافية ومراكز الفنون الدرامية والركحية في ولايات الكاف وبنزرت وصفاقس ومدنين وسوسة ونابل، في إطار تعزيز اللامركزية الثقافية.وتنتظم ضمن فعاليات الدورة، من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، أشغال منتدى مسرحي دولي بعنوانكما تنظم، بالشراكة مع مؤسسة المسرح الوطني التونسي، ندوة فكرية دولية من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، تتناول منظومات التمويل والإنتاج وأثرها في تأسيس حياة مسرحية فعلية، مع البحث في مسارات هذه المنظومات في العالم وواقعها في البلدان العربية والإفريقية.وفي إطار البرنامج الموجه إلى محترفي المسرح، تتضمن الدورةيؤطرها فنانون وباحثون ومختصون من تونس وعدد من الدول، من بينها بلجيكا وإسبانيا ولبنان والهند وروسيا وإيطاليا وألمانيا والصين.وتتناول الورشات محاور فنية ومعرفية متنوعة، تشمل تقنيات التمثيل ومناهج الأداء المسرحي والخيال الإبداعي للممثل، وفق منهجي مايكل تشيخوف وستانيسلافسكي، إلى جانب علاقة الممثل بالكتابة الركحية، وإبداع العروض الفردية، وفلسفة تخصيب العرض المسرحي والسينوغرافيا.