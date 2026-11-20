ندّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، بما وصفه بالطرد «التعسفي» لعمال ونقابيين ببعض المؤسسات الخاصة في ولايتي صفاقس وبن عروس، على خلفية مطالبهم المهنية والنقابية.وحمّل المكتب التنفيذي للاتحاد أصحاب تلك المؤسسات الخاصة ووزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية تفاقم الاحتقان، داعيا إلى حماية علاقات الشغل، وتفعيل دور تفقديات الشغل وهياكل المصالحة، وضمان احترام مجلة الشغل والاتفاقيات الجماعية.وفي سياق متصل، ثمّن المكتب التنفيذي الوطني قرار مجمع القطاع الخاص تنظيم وقفة احتجاجية يومأمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بتسوية الملفات المطروحة.