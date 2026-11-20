استغلال الأراضي الدولية الفلاحية



مراجعة قانون الأراضي الاشتراكية



جرد الرصيد العقاري وتدعيم الإدارات الجهوية



دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى تسريع تسوية الملفات العقارية العالقة ومراجعة التشريعات المنظمة للأراضي الدولية والاشتراكية، بما يساهم في تثمين الرصيد العقاري للدولة ودفع الاستثمار والتنمية في الجهات.وأثار النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة، والتي تحول وضعيتها العقارية دون حصول متساكنيها على تراخيص البناء والربط بشبكتي الماء والكهرباء، مطالبين بمراجعة الأمر عدد 504 لسنة 2018 لتوسيع مجال التسوية ومراعاة الحالات الاجتماعية.كما أشاروا إلى تعطل عدد من الملفات العقارية في عدة جهات، من بينها بنزرت وأريانة وزغوان ونابل وباجة، وإلى الصعوبات التي تعترض تسوية وضعيات المنتفعين بالأراضي الدولية الفلاحية وتسليمهم شهائد الملكية، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة ميدانية تقوم على دراسة الملفات حالة بحالة.وفي ما يتعلق باستغلال الأراضي الدولية الفلاحية، طالب النواب بمراجعة شروط الكراء ومعاليمه، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الفلاحون جراء تداعيات التغيرات المناخية وتراجع المردودية الزراعية.كما دعوا إلى تنقيح الأمر عدد 1870 المنظم لإسناد هذه الأراضي، بما يضمن حسن استغلالها ويتيح معالجة وضعيات المنتفعين، إلى جانب تمكين الشباب وحاملي المشاريع من توظيف العقارات الفلاحية المهملة في أنشطة منتجة.ودعا النواب كذلك إلى التسريع في تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بالأراضي الاشتراكية، وإيجاد حلول قانونية عند تعطل مجالس التصرف، ومنح هذه المجالس الشخصية القانونية.واقترحوا إرساء هيئة تسييرية وإعادة العمل بآلية إسناد المقاسم لفائدة أبناء المجموعات المعنية، فضلا عن تبسيط إجراءات تصفية هذه الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية وتسوية النزاعات الحدودية.وشدد المتدخلون على أهمية استكمال جرد الرصيد العقاري للدولة وتحيينه، ومتابعة مآل العقارات المسندة إلى الإدارات والهياكل العمومية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات لتجاوز التعطيلات التي تواجه المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية.كما طالبوا بتدعيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة وتحسين ظروف عملها، إلى جانب مراعاة الحقوق الاجتماعية للشاغلين الأصليين للعقارات التي تشهد نزاعات حول ملكيتها، تفاديا لتهديد حقهم في السكن.