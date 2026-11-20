تقرر تكليف مكتب دراسات معتمد لإنجاز اختبار متكامل للتسريع في أشغال مشروع تهيئة دار الثقافة بيرم التونسي بمنزل بورقيبة، وذلك خلال جلسة عمل قطاعية التأمت أمس بمقر ولاية بنزرت بإشراف والي الجهة للنظر في هذا المشروع الذي تعطل إنجازه لمدة سنوات.وأكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، أن مكتب الدراسات المعتمد الذي سيتم تكليفه، سيتولى بالتوازي مع إنجاز اختبارات فنية شاملة للمنشأة الثقافية العمومية، إنجاز "اختبار فني مضاد" يتعلق خاصة بالأشغال والطريقة التي تم اعتمادها في إنجاز وتهيئة قاعة العروض وغيرها من الشبكات المرتبطة، وذلك لتحديد المسؤوليات من جهة، وضمان حقوق الدولة وبقية الأطراف والمصالح المتعهدة بالمشروع من جهة ثانية .وشدد على ضرورة التسريع في تنفيذ الاختبارين دون تسرع ضمانا لحقوق كل الأطراف، وتفعيل جميع التدابير الكفيلة بالتقليص من الإجراءات الإدارية وعدم تعقيدها من أجل تجاوز جميع الإشكاليات المعطلة للمشروع.ووفق بلاغ صادر عن الولاية، أوضح بن يعقوب خلال الجلسة أن النتيجة الميدانية الحاصلة المتعلقة بالأشغال المنجزة بفضاء الدار، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وجود إخلالات كبيرة ولاسيما تلك المتعلقة بقاعة العروض وغيرها من الشبكات. وشدد على وجوب تحديد مسؤولية كل طرف قد يكون أخل بما هو محمول عليه في إطار الصفقة، من أجل الإسراع بإنجاز كافة الأشغال والتدخلات الفنية واللوجستية التي من شأنها ضمان وظيفية هذه المنشاة الثقافية والإبداعية العمومية.ووفق المصدر ذاته، فإن قيمة الكلفة المالية الأولية لأشغال تهيئة دار الثقافة بيرم التونسي بمنزل بورقيبة تبلغ 800 ألف دينار، علما أن مصالح وزارة الشؤون الثقافية خصصت اعتمادات قيمتها 250 ألف دينار للتجهيزات وأشغال التغليف الداخلية وغيرها حالما تستكمل أشغال التهيئة الدار.وحضر هذه الجلسة التي التأمت بمقر الولاية، عدد من الإطارات الجهوية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية وعدد من ممثلي المصالح الجهوية والمحلية ذات العلاقة.