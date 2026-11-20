الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية: سبعة أفلام ضمن مسابقة «رؤى جديدة»
تنتظم للمرة الأولى ضمن أيام قرطاج السينمائية مسابقة «رؤى جديدة»، بمشاركة سبعة أفلام من جنسيات مختلفة، وهي مسابقة دولية مستحدثة ومفتوحة للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة القادمة من مختلف القارات.
وتضم هذه المسابقة، التي تقام في إطار الدورة السابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026، أعمالا من تونس وسوريا ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإيرلندا ورومانيا.
وفي ما يلي قائمة الأفلام المشاركة:
1. «الأحلام البريئة» – إلياس بكار (تونس).
2. «يونان» – أمير فخر الدين (سوريا).
3. «ورشة» – نديم تابت (لبنان).
4. «طبيب أمريكي» – بوه سي تينغ (الولايات المتحدة الأمريكية).
5. «Nu e locul tău aici» – فلورين شيربان (رومانيا).
6. «Nun Dul Dega Eomne» – هونغ سانغ سو (كوريا الجنوبية).
7. «The Lost Children of Tuam» – فرانك بيري (إيرلندا).
وتضم هذه المسابقة، التي تقام في إطار الدورة السابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026، أعمالا من تونس وسوريا ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإيرلندا ورومانيا.
وفي ما يلي قائمة الأفلام المشاركة:
1. «الأحلام البريئة» – إلياس بكار (تونس).
2. «يونان» – أمير فخر الدين (سوريا).
3. «ورشة» – نديم تابت (لبنان).
4. «طبيب أمريكي» – بوه سي تينغ (الولايات المتحدة الأمريكية).
5. «Nu e locul tău aici» – فلورين شيربان (رومانيا).
6. «Nun Dul Dega Eomne» – هونغ سانغ سو (كوريا الجنوبية).
7. «The Lost Children of Tuam» – فرانك بيري (إيرلندا).
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