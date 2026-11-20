تنتظم للمرة الأولى ضمن أيام قرطاج السينمائية مسابقة «رؤى جديدة»، بمشاركة سبعة أفلام من جنسيات مختلفة، وهي مسابقة دولية مستحدثة ومفتوحة للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة القادمة من مختلف القارات.وتضم هذه المسابقة، التي تقام في إطار الدورة السابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية من، أعمالا من تونس وسوريا ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإيرلندا ورومانيا.وفي ما يلي قائمة الأفلام المشاركة:1.– إلياس بكار (تونس).2.– أمير فخر الدين (سوريا).3.– نديم تابت (لبنان).4.– بوه سي تينغ (الولايات المتحدة الأمريكية).5.– فلورين شيربان (رومانيا).6.– هونغ سانغ سو (كوريا الجنوبية).7.– فرانك بيري (إيرلندا).