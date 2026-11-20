ينتظم آخر يوم أحد من شهر نوفمبر، أي 29 نوفمبر 2026، بيوم للتوعية والفحص المبكر لمرض السكري مع تنظيم جولة بالمسلك الصحي في المنزه 1 .ويتضمن برنامج هذه الفعالية المشتركة بين الأندية في المنطقة 1.3 ونادي تونس البلفيدير، القيام بفحوصات مبكرة الى جانب تقديم استشارات طبية لصالح 600 شخص.وسيتم في اطار هذه الفعالية وضع أكشاك طبية تحت خيام مجهزة للقيام بالفحوصات المبكرة الى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية وورشات عمل مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى أنشطة رياضية للبالغين، لا سيما "الزومبا" و"اليوغا".وسيتميز اليوم بـتنظيم "مسيرة زرقاء" رمزية، تجمع مسؤولي منطقة "ليونز" والمشاركين والمتنزهين يوم الأحد، من خلال ارتداء ملابس زرقاء لنقل رسالة وقاية جماعية