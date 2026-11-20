قدّمت الادارة الجهوية للصحة بتونس، التطبيقة الإلكترونية الخاصة بتسجيل مطالب شغل الأسلاك شبه الطبية بقائمات فضلا عن التعريف بآليات استعمالها، وذلك بهدف تطوير سبل التواصل وتيسير الإجابة عن الاستفسارات عن بُعد.وتتنزل هذه التطبيقة، التي جرى تقديمها ضمن الدورة التكوينية التي نظمتها الادارة الجهوية للصحة بتونس، امس الخميس بمقرها، في إطار دعم مسار التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية بقطاع الصحة.وأشرفت على هذه الدورة التكوينية المديرة الجهوية للصحة بتونس، إيمان السويسي، بحضور ممثل عن المركز الوطني للإعلامية بوزارة الصحة، ربيع شندول، حيث تولّى رشاد السعداوي، ممثل عن المركز الوطني للإعلامية بوزارة الصحة، تقديم التطبيقة والتعريف بمختلف مكوّناتها، وشرح آليات عملها وطرق استعمالها.وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطبيقة تمثّل مبادرة خاصة نابعة من أعوان الإدارة الجهوية للصحة بتونس، من حيث اقتراح الفكرة والعمل على إعدادها وإنجازها، وذلك تحت إشراف المديرة الجهوية للصحة بتونس، وتم تطوير التطبيقة بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية بوزارة الصحة.وينتظر أن يتم تعميم هذه التطبيقة على المستوى الوطني، وذلك إثر استكمال الإجراءات والحصول على تأشيرة وزير الصحة.وتندرج هذه المبادرة في إطار تكريس الإدارة الرقمية وتحديث آليات العمل الإداري، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والنجاعة في معالجة المطالب والاستفسارات الى جانب تجسيد دور المبادرات المحلية لأعوان الهياكل الصحية في تطوير الإدارة العمومية والارتقاء بأدائها، حسب المصدر ذاته.رصد