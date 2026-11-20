تولى والي الكاف ، وليد كعبية يوم الخميس توزيع موارد رزق في إطار برنامجي التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، وبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف "صامدة" بمقر المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف.وتأتي هذه البادرة في إطارتكريس مقومات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وفي سياق توجهات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة ،وذلك بهدف مساعدتهن على بعث مشاريع صغرى تدمجهم في الدورة الاقتصاديةوتم توزيع جملة من المشاريع لفائدة المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، وبرنامج التمكين الإقتصادي للنساء ضحايا العنف "صامدة"وأكد الوالي على ضرورة المرافقة ،وتأطير صاحبات المشاريع خلال مسار تنفيذ مشاريعهنّ ،ومساعدتهنّ على تجاوز الصعوبات ،وخاصة التي تتعلق بتوفير المواد الأولية في بداية المشواركما حث صاحبات المشاريع على مزيد تطوير مهاراتهنّ التقنية والفنية ،خاصة في مجالات التصرف المالي، والمحاسبة ،والحوكمة ،والتسويق ،مشيرا إلى إدراج مثل هذه المبادرات الاقتصادية والتضامنية ضمن أولويات العمل الجهوي لتشمل مختلف المعتمديات بالوسطين الحضري والريفيولفت الى أن مثل هذه المبادرات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للنساء ،وتعزيز مساهمتهن في الدورة الاقتصاديّة ،والتنمويّة، وخلق موارد رزق إضافية