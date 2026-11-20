الفيفا: تاشيما يؤكد أن قضية بالوجون دفعته لمنافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا
قال الياباني كوزو تاشيما، اليوم الجمعة، إن طريقة التعامل مع البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم لكرة القدم كانت الدافع الأساسي وراء قراره خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.
وكان الفيفا قد أوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لـمباراة واحدة المفروضة على بالوجون بعد طرده في جويلية الماضي، ما أتاح له المشاركة أمام بلجيكا، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب شخصياً من إنفانتينو إعادة النظر في العقوبة.
وأثار القرار عاصفة من الانتقادات، كما عزّز، إلى جانب محاولة لم تكتمل لبيع حصة في بطولات الفيفا، أصوات المعارضة لاستمرار إنفانتينو في منصبه.
"شهدنا وقائع تم خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة"وقال تاشيما إن هدفه يتمثل في استعادة الثقة داخل الفيفا، مذكّراً بـلظروف التي أوصلت إنفانتينو إلى الرئاسة عام 2016 في أعقاب فضائح الفساد التي هزّت المؤسسة.
وقال الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي: "شهدنا وضعاً مماثلاً قبل عشرة أعوام، وجاء إنفانتينو إلى الرئاسة من أجل الإصلاح وتصحيح المسار".
وأضاف: "لا شك في أنه حقق إنجازات مهمة، لكننا، وبعد عشر سنوات، شهدنا وقائع تم خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة".
وتابع: "بحكم تجربتي لاعباً ومدرباً، لا أستطيع تقبّل ما حدث في قضية بالوجون. والأمر الأكثر إثارة للقلق أنه لم يقدم أي تفسير حتى الآن. شعرت بغضب شديد حيال ذلك، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى الترشح".
أول اختبار انتخابي حقيقي لإنفانتينووعقب قضية بالوجون، أكدت لجنة الانضباط التابعة لـالفيفا أنها تملك صلاحية تعليق عقوبة الإيقاف لـمباراة واحدة، وأنها تعمل بصورة مستقلة. كما أعلن الفيفا الشهر الماضي عزمه تعديل المادة التأديبية التي تتيح إلغاء مثل هذه العقوبات.
وستُمثّل الانتخابات المقررة في مارس المقبل أول اختبار انتخابي حقيقي لـإنفانتينو منذ توليه المنصب عام 2016، بعدما فاز بـالتزكية في عامي 2019 و2023.
ديالو مرشح بدعم "اليويفا"وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو قد أعلن يوم الاثنين الماضي ترشحه لـلمنصب بدعم من الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، بينما يحظى إنفانتينو بـتأييد الاتحادين الآسيوي والأفريقي.
وقال تاشيما: "في الواقع، لا أحظى بدعم أي اتحاد قاري، ولذلك أدرك تماماً أنني أخوض هذه المنافسة من موقع صعب للغاية".
وأضاف: "من الواضح أن الدعم الذي يحظى به جياني يتراجع تدريجياً، وسأواصل عرض رؤيتي على الناخبين".
التنسيق مع المرشح الفرنسيوكان ديالو قد أعلن عزمه التواصل مع تاشيما من أجل "توحيد الجهود"، ولم يستبعد المسؤول الياباني التنسيق مع المرشح الفرنسي لتجنب تشتيت الأصوات المعارضة لـإنفانتينو.
وقال: "لا أرى أن دخول المرشح الفرنسي يضر بحظوظي. على العكس، ففرنسا تتمتع بعلاقات قوية مع أفريقيا ومناطق أخرى، وقد يساعد ذلك في استقطاب المزيد من الأصوات".
وأضاف: "عندما تابعت مؤتمره الصحفي، لفت انتباهي حديثه المفصل عن الوضع المالي للفيفا وأرقامه. ومن المشجع أن يكون هناك مرشح يتمتع بهذا القدر من الاحترافية".
أول ياباني يترشح لرئاسة الفيفاويُعدّ تاشيما، اللاعب الدولي الياباني السابق ومدرب الفئات العمرية، أول ياباني يترشح لرئاسة الفيفا، كما يشغل عضوية مجلس الاتحاد الدولي منذ عام 2015.
وقال تاشيما (68 عاماً) إنه سيتجنب الأضواء إذا انتُخب رئيساً للفيفا، مشيراً إلى أنه سيخوض حملته الانتخابية بـميزانية متواضعة، موضحاً أن جزءاً كبيراً من تمويلها سيأتي من أمواله الخاصة.
وقال: "تم إقرار ميزانية الاتحاد الياباني لهذا العام بالفعل. وبالطبع سأرحب بأي دعم من الاتحاد، لكننا سنحتاج أيضاً إلى جمع الأموال عبر صندوق مخصص أو من خلال حملة تمويل جماعي".
وختم قائلاً: "لن أنفق الأموال ببذخ، ولا أنوي التنقل بطائرة خاصة أو ما شابه ذلك".
وكان الفيفا قد أوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لـمباراة واحدة المفروضة على بالوجون بعد طرده في جويلية الماضي، ما أتاح له المشاركة أمام بلجيكا، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب شخصياً من إنفانتينو إعادة النظر في العقوبة.
وأثار القرار عاصفة من الانتقادات، كما عزّز، إلى جانب محاولة لم تكتمل لبيع حصة في بطولات الفيفا، أصوات المعارضة لاستمرار إنفانتينو في منصبه.
"شهدنا وقائع تم خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة"وقال تاشيما إن هدفه يتمثل في استعادة الثقة داخل الفيفا، مذكّراً بـلظروف التي أوصلت إنفانتينو إلى الرئاسة عام 2016 في أعقاب فضائح الفساد التي هزّت المؤسسة.
وقال الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي: "شهدنا وضعاً مماثلاً قبل عشرة أعوام، وجاء إنفانتينو إلى الرئاسة من أجل الإصلاح وتصحيح المسار".
وأضاف: "لا شك في أنه حقق إنجازات مهمة، لكننا، وبعد عشر سنوات، شهدنا وقائع تم خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة".
وتابع: "بحكم تجربتي لاعباً ومدرباً، لا أستطيع تقبّل ما حدث في قضية بالوجون. والأمر الأكثر إثارة للقلق أنه لم يقدم أي تفسير حتى الآن. شعرت بغضب شديد حيال ذلك، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى الترشح".
أول اختبار انتخابي حقيقي لإنفانتينووعقب قضية بالوجون، أكدت لجنة الانضباط التابعة لـالفيفا أنها تملك صلاحية تعليق عقوبة الإيقاف لـمباراة واحدة، وأنها تعمل بصورة مستقلة. كما أعلن الفيفا الشهر الماضي عزمه تعديل المادة التأديبية التي تتيح إلغاء مثل هذه العقوبات.
وستُمثّل الانتخابات المقررة في مارس المقبل أول اختبار انتخابي حقيقي لـإنفانتينو منذ توليه المنصب عام 2016، بعدما فاز بـالتزكية في عامي 2019 و2023.
ديالو مرشح بدعم "اليويفا"وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو قد أعلن يوم الاثنين الماضي ترشحه لـلمنصب بدعم من الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، بينما يحظى إنفانتينو بـتأييد الاتحادين الآسيوي والأفريقي.
وقال تاشيما: "في الواقع، لا أحظى بدعم أي اتحاد قاري، ولذلك أدرك تماماً أنني أخوض هذه المنافسة من موقع صعب للغاية".
وأضاف: "من الواضح أن الدعم الذي يحظى به جياني يتراجع تدريجياً، وسأواصل عرض رؤيتي على الناخبين".
التنسيق مع المرشح الفرنسيوكان ديالو قد أعلن عزمه التواصل مع تاشيما من أجل "توحيد الجهود"، ولم يستبعد المسؤول الياباني التنسيق مع المرشح الفرنسي لتجنب تشتيت الأصوات المعارضة لـإنفانتينو.
وقال: "لا أرى أن دخول المرشح الفرنسي يضر بحظوظي. على العكس، ففرنسا تتمتع بعلاقات قوية مع أفريقيا ومناطق أخرى، وقد يساعد ذلك في استقطاب المزيد من الأصوات".
وأضاف: "عندما تابعت مؤتمره الصحفي، لفت انتباهي حديثه المفصل عن الوضع المالي للفيفا وأرقامه. ومن المشجع أن يكون هناك مرشح يتمتع بهذا القدر من الاحترافية".
أول ياباني يترشح لرئاسة الفيفاويُعدّ تاشيما، اللاعب الدولي الياباني السابق ومدرب الفئات العمرية، أول ياباني يترشح لرئاسة الفيفا، كما يشغل عضوية مجلس الاتحاد الدولي منذ عام 2015.
وقال تاشيما (68 عاماً) إنه سيتجنب الأضواء إذا انتُخب رئيساً للفيفا، مشيراً إلى أنه سيخوض حملته الانتخابية بـميزانية متواضعة، موضحاً أن جزءاً كبيراً من تمويلها سيأتي من أمواله الخاصة.
وقال: "تم إقرار ميزانية الاتحاد الياباني لهذا العام بالفعل. وبالطبع سأرحب بأي دعم من الاتحاد، لكننا سنحتاج أيضاً إلى جمع الأموال عبر صندوق مخصص أو من خلال حملة تمويل جماعي".
وختم قائلاً: "لن أنفق الأموال ببذخ، ولا أنوي التنقل بطائرة خاصة أو ما شابه ذلك".
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