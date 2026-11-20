"شهدنا وقائع تم خلالها تجاهل مبادئ الحوكمة"



أول اختبار انتخابي حقيقي لإنفانتينو



ديالو مرشح بدعم "اليويفا"



التنسيق مع المرشح الفرنسي



أول ياباني يترشح لرئاسة الفيفا



قال، اليوم، إن طريقةالتي تلقاهاخلالكانتوراء قراره خوضفي مواجهةوكانقدلـالمفروضة علىبعدفيالماضي، ما أتاح له، وذلك بعدما قالإنه طلب شخصياً منإعادة النظر فيوأثارعاصفة من، كما عزّز، إلى جانب، أصواتلاستمرارفيوقالإنيتمثل فيداخل، مذكّراً بـالتي أوصلتإلىعامفي أعقابالتي هزّتوقالفيوأضاف:وتابع:وعقب، أكدتالتابعة لـأنها تملكلـ، وأنها تعمل. كما أعلنالشهر الماضي عزمهالتي تتيح إلغاء مثل هذهوستُمثّلالمقررة فيالمقبللـمنذ توليهعام، بعدما فاز بـفي عاميوكانقد أعلن يومالماضيلـبدعم من، بينما يحظىبـوقالوأضاف:وكانقد أعلن عزمهمن أجل، ولم يستبعدمعلتجنبالمعارضة لـوقال:وأضاف:ويُعدّ، كما يشغلمنذ عاموقال) إنه سيتجنبإذا انتُخب، مشيراً إلى أنه سيخوضبـ، موضحاً أن جزءاً كبيراً منسيأتي منوقال:وختم قائلاً: