الرابطة الأولى (الجولة 8): "دربي الساحل" بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي يتصدر مباريات الدفعة الثانية
ستتجه الأنظار غداً السبت إلى ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الذي سيشهد قمة كروية كبيرة بنكهة الدربي بين الاتحاد المنستيري وضيفه النجم الساحلي، وذلك ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة لـبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
ويسعى الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة، إلى العودة إلى سكة الانتصارات وتعويض جماهيره هزيمة الجولة الماضية أمام الترجي الرياضي بنتيجة صفر – 1، من أجل تحسين مركزه وتثبيت نفسه في مصاف فرق الصدارة.
ولتحقيق هذا المبتغى، سيحاول أبناء المدرب الفرنسي رومين فولز استثمار عاملي الأرض والجمهور، مع استغلال جميع الفرص التهديفية الممكنة والتعويل على نقاط قوتهم المتمثلة في القدرة على الوصول المتكرر إلى مرمى الخصوم والانضباط التكتيكي داخل الملعب.
وفي المقابل، سيكون النجم الساحلي، صاحب المركز العاشر برصيد 8 نقاط وتنقصه مقابلة، مطالباً بـالتدارك وتحقيق العلامة الكاملة، سيما وأن الفريق يعاني من نتائج متذبذبة وغير مستقرة، تجلت خصوصاً في إهداره لـنقاط كانت في المتناول أمام فرق متوسطة الإمكانيات، على غرار تعادله على أرضه مع شبيبة العمران بنتيجة 1 – 1، قبل أن يشهد الملعب الأولمبي بسوسة هزيمة أمام نادي حمام الأنف الصاعد حديثاً إلى الرابطة المحترفة الأولى بنتيجة صفر – 1.
الملعب التونسي والنادي البنزرتيومن جهة أخرى، سيكون ملعب الهادي النيفر بباردو مسرحاً لـمواجهة بين الملعب التونسي، صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، والنادي البنزرتي، صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة، أين يتطلع كل طرف لتحقيق العلامة الكاملة؛ خاصة أبناء باردو العازمين على تحقيق الانتصار الخامس والثالث على التوالي بعد الفوز على الترجي الجرجيسي بنتيجة 1 – صفر وعلى النادي الإفريقي بنتيجة 2 – 1.
ولئن كانت الترشيحات تصب لـمصلحة "البقلاوة" في كسب المباراة، خاصة وأن الأحمر والأخضر يمر بـفترة انتعاشة ولم يذق طعم الهزيمة من النادي البنزرتي منذ تاريخ 6 نوفمبر 2022، فإن ذلك لن يمنع أبناء المدرب محمد عزيز من المبادرة واللعب بـندية وروح انتصارية، خاصة وأن الفريق عازم على تعويض جماهير عاصمة الجلاء خسارة مباراة الجولة الماضية أمام النادي الإفريقي بنتيجة 2 – 3.
النادي الصفاقسي وشبيبة العمرانأما اللقاء الثالث والأخير من الدفعة الثانية لمباريات الجولة، والذي سيجمع النادي الصفاقسي، صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط، وضيفه شبيبة العمران بـذات الرصيد من النقاط، فمن المتوقع أن يكون صعباً على الفريقين، خاصة من طرف زملاء اللاعب علي معلول الذين لم يعرفوا طعم الفوز في مبارياتهم الثلاث الأخيرة، وذلك بعد الخسارة أمام تقدم ساقية الدائر بنتيجة صفر – 1، وتعادل سلبي مع الترجي الرياضي، وتعادل إيجابي مع النجم الساحلي بنتيجة 1 – 1.
ويسعى الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة، إلى العودة إلى سكة الانتصارات وتعويض جماهيره هزيمة الجولة الماضية أمام الترجي الرياضي بنتيجة صفر – 1، من أجل تحسين مركزه وتثبيت نفسه في مصاف فرق الصدارة.
ولتحقيق هذا المبتغى، سيحاول أبناء المدرب الفرنسي رومين فولز استثمار عاملي الأرض والجمهور، مع استغلال جميع الفرص التهديفية الممكنة والتعويل على نقاط قوتهم المتمثلة في القدرة على الوصول المتكرر إلى مرمى الخصوم والانضباط التكتيكي داخل الملعب.
وفي المقابل، سيكون النجم الساحلي، صاحب المركز العاشر برصيد 8 نقاط وتنقصه مقابلة، مطالباً بـالتدارك وتحقيق العلامة الكاملة، سيما وأن الفريق يعاني من نتائج متذبذبة وغير مستقرة، تجلت خصوصاً في إهداره لـنقاط كانت في المتناول أمام فرق متوسطة الإمكانيات، على غرار تعادله على أرضه مع شبيبة العمران بنتيجة 1 – 1، قبل أن يشهد الملعب الأولمبي بسوسة هزيمة أمام نادي حمام الأنف الصاعد حديثاً إلى الرابطة المحترفة الأولى بنتيجة صفر – 1.
الملعب التونسي والنادي البنزرتيومن جهة أخرى، سيكون ملعب الهادي النيفر بباردو مسرحاً لـمواجهة بين الملعب التونسي، صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، والنادي البنزرتي، صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة، أين يتطلع كل طرف لتحقيق العلامة الكاملة؛ خاصة أبناء باردو العازمين على تحقيق الانتصار الخامس والثالث على التوالي بعد الفوز على الترجي الجرجيسي بنتيجة 1 – صفر وعلى النادي الإفريقي بنتيجة 2 – 1.
ولئن كانت الترشيحات تصب لـمصلحة "البقلاوة" في كسب المباراة، خاصة وأن الأحمر والأخضر يمر بـفترة انتعاشة ولم يذق طعم الهزيمة من النادي البنزرتي منذ تاريخ 6 نوفمبر 2022، فإن ذلك لن يمنع أبناء المدرب محمد عزيز من المبادرة واللعب بـندية وروح انتصارية، خاصة وأن الفريق عازم على تعويض جماهير عاصمة الجلاء خسارة مباراة الجولة الماضية أمام النادي الإفريقي بنتيجة 2 – 3.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340121