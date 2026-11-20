الملعب التونسي والنادي البنزرتي



النادي الصفاقسي وشبيبة العمران



ستتجهغداًإلىالذي سيشهدبنكهةبينوضيفه، وذلك ضمنمن مبارياتلـلكرة القدم.ويسعى، صاحببرصيد، إلىوتعويضهزيمةأمامبنتيجة، من أجلوتثبيت نفسه فيولتحقيق هذا، سيحاول أبناءاستثمار، مع استغلال جميعالممكنة والتعويل علىالمتمثلة فيداخلوفي المقابل، سيكون، صاحببرصيدوتنقصه، مطالباً بـوتحقيق، سيما وأنيعاني من، تجلت خصوصاً في إهداره لـكانت فيأمام، على غرار تعادله على أرضه معبنتيجة، قبل أن يشهدهزيمة أمامالصاعد حديثاً إلىبنتيجةومن جهة أخرى، سيكونمسرحاً لـبين، صاحببرصيد، و، صاحببرصيد، أين يتطلع كللتحقيق؛ خاصة أبناءالعازمين على تحقيقبعد الفوز علىبنتيجةوعلىبنتيجةولئن كانتتصب لـفي كسب، خاصة وأنيمر بـولم يذقمنمنذ تاريخ، فإن ذلك لن يمنع أبناءمنواللعب بـ، خاصة وأنعازم على تعويضخسارةأمامبنتيجةأمامنلمباريات، والذي سيجمع، صاحببرصيد، وضيفهبـمن، فمن المتوقع أن يكونعلى، خاصة من طرف زملاءالذين لم يعرفوافي، وذلك بعد الخسارة أمامبنتيجة، ومع، ومعبنتيجة